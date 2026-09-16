Es oficial: la Seguridad Social cambiará en 2027 el cálculo de la pensión y tendrá en cuenta 304 bases de cotización

La forma de calcular la pensión de jubilación volverá a cambiar en 2027. La Seguridad Social ampliará el periodo que se tiene en cuenta para determinar la base reguladora y, dentro de ese intervalo, seleccionará las 304 bases de cotización de mayor importe. El cambio forma parte de una reforma que se está desplegando de manera progresiva y que incluye una protección para que la nueva fórmula no perjudique al trabajador cuando resulte menos favorable.

El sistema vigente en 2026 ya ha dado un primer paso en esta transición. Desde este año se tienen en cuenta las 302 bases de cotización de mayor importe dentro de los 304 meses anteriores al mes previo a la jubilación. A partir del 1 de enero de 2027, el periodo se amplía: se escogerán las 304 bases más altas dentro de los 308 meses anteriores.

Es decir, no se tendrán que utilizar necesariamente todas las bases de los meses incluidos en el periodo. La norma permite descartar las de menor importe dentro de ese intervalo, una diferencia relevante respecto al sistema que se ha utilizado durante los últimos años.

La modificación está recogida en la disposición transitoria cuadragésima de la Ley General de la Seguridad Social. Esta establece el calendario progresivo por el que se irá ampliando el periodo de cálculo hasta alcanzar el nuevo modelo completo.

En 2027, la Seguridad Social calculará la base reguladora sumando las 304 bases de cotización de mayor importe dentro de los 308 meses inmediatamente anteriores al mes previo al hecho causante. El resultado se dividirá entre 354,67, según establece expresamente la norma.

Cálculo más favorable para el pensionista

El cambio no termina ahí. El régimen transitorio contempla que, durante los próximos años, la entidad gestora aplique la fórmula anterior cuando el cálculo resulte más favorable para el futuro pensionista. En concreto, esta posibilidad se mantiene para los hechos causantes posteriores al 31 de diciembre de 2025 y anteriores al 31 de diciembre de 2040.

Esto significa que la ampliación del periodo de cálculo no implica automáticamente cobrar menos pensión. La Administración deberá comparar las alternativas previstas en la normativa transitoria y aplicar la que resulte más beneficiosa cuando corresponda.

El cambio forma parte de la reforma de pensiones aprobada en 2023, la llamada 'Reforma Escrivá' (por el anterior ministro de la Seguridad Social), que modificó el artículo 209 de la LGSS y estableció un despliegue gradual del nuevo sistema.

La propia Seguridad Social explicó que el objetivo era ampliar el periodo de referencia y permitir elegir las bases más favorables durante la transición, especialmente para proteger a quienes hayan tenido carreras laborales con periodos de cotización irregulares. Todo ello, recogido en el BOE, en el Real Decreto-ley 2/2023, de 16 de marzo.

Seguirá los próximos años

El calendario continuará después de 2027. En 2028 se seleccionarán 306 bases dentro de 312 meses; en 2029 serán 308 dentro de 316 meses, y así sucesivamente hasta completar el nuevo sistema previsto por la ley.

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Por tanto, 2027 será otro año clave en la reforma del cálculo de las pensiones, pero no supondrá un cambio repentino para todos los trabajadores. El nuevo modelo se está implantando progresivamente y mantiene durante años una vía alternativa cuando la fórmula anterior resulte más favorable.