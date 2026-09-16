Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lluvias BarcelonaMuerto TarragonaMarkus HauptDiagonal MarTráfico BarcelonaBarbara EsadeOasisCeuta
instagramlinkedin

Crónica de la Bolsa

El Ibex 35 busca la estabilidad ante la Fed con el petróleo y los bonos en máximos

La Bolsa de Madrid afronta su tercera jornada consecutiva de retrocesos mientras los mercados financieros aguardan las decisiones monetarias de la Reserva Federal, el Banco de Japón y Banco de Inglaterra

Cartel en el Banco de la Reserva Federal de Dallas, en el centro de Dallas (Texas, EE. UU.), el martes 8 de septiembre de 2026.

Cartel en el Banco de la Reserva Federal de Dallas, en el centro de Dallas (Texas, EE. UU.), el martes 8 de septiembre de 2026. / Al Drago / BLOOMBERG

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Monique Zamora Vigneault

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Los mercados financieros buscan poner freno a las caídas este miércoles, a unas horas de la decisión de la Reserva Federal. La subida de la inflación y los elevados precios del petróleo –que acumula una revalorización superior al 70% en el año— han llevado el mercado a descontar un alza de tipos por parte de la institución que dirige Kevin Warsh. El Ibex 35 pone fin a dos sesiones en rojo esta semana y amanece con un alza del 0,62%.

El barril de Brent, de referencia en el Viejo Continente, ha enfriado su senda alcista y amanece este miércoles con una caída del 0,50%. El barril se sitúa por encima de los 108 dólares y el West Texas Intermediate (WTI), sobre los 104 dólares, con una caída más acusada, del 1%.

La posibilidad de una subida de tipos también ha impulsado los rendimientos de la deuda pública en varios rincones del mundo. El bono a 10 años estadounidense se ha situado en el 5% por primera vez desde 2007 en las últimas jornadas.

El resto de Europa también ha amanecido en verde. El parqué de Milán lidera las subidas con un alza del 0,53%, seguido del paneuropeo Euro Stoxx 50 (+0,47%) y Londres (+0,35%).

Además de la Fed, el mercado también mira hacia las decisiones monetarias del Banco de Japón y Banco de Inglaterra.

Noticias relacionadas

El valor más alcista en el primer tramo de la sesión es Amadeus, con un alza del 2,33%, por encima de Repsol (+1,00%), Sacyr (+0,92%) y Bankinter (+0,90%). Los valores más perjudicados son Aena (-0,79%), Cellnex (-0,55%) y Telefónica (-0,46%).

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El coche eléctrico cambia los garajes comunitarios: cargadores sin permiso, disputas vecinales y preinstalaciones de hasta 20.000 euros
  2. Martina (28 años) se fue a vivir a una aldea del siglo XVIII tras sufrir una depresión: 'Hay muchas identidades aquí. Está mi esencia, la esencia de la casa y la esencia de mi abuela
  3. Investigados del caso Montoro piden anular la decisión del juez de seguir investigando: 'Es todo un atentado
  4. Premios Emmy 2026: los mejores 'looks' de la alfombra roja, de Zendaya vestida de joya al oro líquido de Selena Gomez
  5. Jennifer (43 años) dejó por amor un despacho de abogados en Barcelona para ser profesora de pilates por los pueblos
  6. Arnau vive aislado en la montaña con 25 años: 'Ha llovido bastante estos días, ha hecho también mucha calor y mucho sol, por lo que seguramente tengamos bastantes cosas que cosechar
  7. Cargadores eléctricos en garajes comunitarios: quién puede instalarlos, quién paga y qué puede impedir la comunidad
  8. Rufián se descarta para liderar una lista estatal de izquierdas y limita su papel a candidato en Catalunya

El Ibex 35 busca la estabilidad ante la Fed con el petróleo y los bonos en máximos

El Ibex 35 busca la estabilidad ante la Fed con el petróleo y los bonos en máximos

La Comisión Europea propone hoy prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años

La Comisión Europea propone hoy prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años

Las ejecuciones hipotecarias golpean a más hogares y repuntan un 27,5% en el segundo trimestre

Las ejecuciones hipotecarias golpean a más hogares y repuntan un 27,5% en el segundo trimestre

Entrevista a Markus Haupt, CEO de SEAT y CUPRA

Markus Haupt, CEO de Seat y Cupra: "El futuro de Seat está asegurado. No vamos a perder empleos"

Markus Haupt, CEO de Seat y Cupra: "El futuro de Seat está asegurado. No vamos a perder empleos"

El mercado espera que Warsh desafíe a Trump y suba los tipos de interés en EEUU por primera vez en tres años

El mercado espera que Warsh desafíe a Trump y suba los tipos de interés en EEUU por primera vez en tres años

España quiere acabar con uno de los mayores problemas del coche eléctrico: encontrar un cargador cuando se necesite

España quiere acabar con uno de los mayores problemas del coche eléctrico: encontrar un cargador cuando se necesite

Se vende Diagonal Mar: el alemán Deutsche Bank pone en venta el mayor centro comercial de Catalunya

Se vende Diagonal Mar: el alemán Deutsche Bank pone en venta el mayor centro comercial de Catalunya