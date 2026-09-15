Vender la casa para pagar una residencia: qué debes hacer si el propietario ya no puede firmar

El ingreso de una persona mayor en una residencia puede obligar a muchas familias a reorganizar rápidamente su economía. Las mensualidades de estos centros pueden convertirse en un gasto importante y, en numerosos casos, la vivienda en la que residía la persona mayor es uno de sus principales activos. Venderla o alquilarla puede parecer una solución lógica para conseguir los ingresos necesarios para afrontar los cuidados, pero la operación se complica cuando el propietario ya no está en condiciones de comprender plenamente el contrato o de prestar válidamente su consentimiento ante un notario. Los hijos, aunque sean quienes se ocupan habitualmente de su padre o de su madre, no pueden disponer automáticamente de sus bienes por ese motivo.

La situación genera muchas dudas porque ser hijo, cuidador o familiar directo no da por sí solo poder para vender una vivienda ajena. Tampoco basta con que todos los hermanos estén de acuerdo o con demostrar que el dinero se utilizará para pagar la residencia. La casa continúa perteneciendo a su titular y cualquier decisión debe adoptarse respetando sus derechos, su voluntad y las garantías previstas por la legislación.

Vender o alquilar la casa

La abogada Laura Lobo pone como ejemplo precisamente una situación cada vez más frecuente: "Cuando una persona mayor tiene que trasladarse a una residencia y es necesario que su casa se venda o se alquile para obtener ingresos económicos y pagar la residencia, pero el propio titular no puede firmar". En esos casos, explica, puede resultar necesario poner en marcha un procedimiento para establecer medidas de apoyo a personas con discapacidad, pensado para quienes, por diferentes circunstancias, entre ellas enfermedades asociadas a una edad avanzada, necesitan ayuda para adoptar o formalizar determinadas decisiones sobre su patrimonio. No se trata simplemente de que los hijos pasen a decidir en su lugar, sino de determinar qué apoyo necesita realmente esa persona y hasta dónde debe llegar.

Esto resulta especialmente importante cuando lo que se pretende es vender la vivienda. Incluso cuando un juez atribuya a un curador funciones representativas, el Código Civil exige autorización judicial para determinados actos de especial trascendencia patrimonial. Entre ellos se encuentra expresamente la enajenación o gravamen de bienes inmuebles. Es decir, que una persona haya sido nombrada para prestar apoyo o incluso para representar al propietario en determinados ámbitos no implica necesariamente que pueda acudir directamente a la notaría y vender la casa. La operación debe respetar lo establecido en la resolución judicial y, cuando corresponda, obtenerse además la autorización del juzgado para realizar esa venta concreta.

Guardador

También puede ocurrir que uno de los hijos lleve años atendiendo al padre y ejerza en la práctica como guardador de hecho. La ley reconoce esta figura y no exige necesariamente abrir un procedimiento general de provisión de apoyos cuando esa ayuda cotidiana funciona correctamente. Sin embargo, la situación cambia cuando el familiar necesita realizar un acto representativo de gran importancia, como vender un inmueble. El artículo 264 del Código Civil establece que el guardador de hecho debe obtener autorización judicial para actuar en representación de la persona cuando sea necesario y, en todo caso, para los actos incluidos en el artículo 287, entre los que figura precisamente la venta de bienes inmuebles. Esa autorización puede solicitarse para uno o varios actos concretos.

Noticias relacionadas

Medidas de apoyo

Por eso, cuando una familia se encuentra con que necesita vender o alquilar una casa para pagar una residencia y el propietario ya no puede firmar, el camino no consiste en que los hijos firmen simplemente por él. Como explica Laura Lobo, habrá que determinar qué medida de apoyo resulta adecuada para que puedan adoptarse legalmente esas decisiones, respetando siempre la situación y la voluntad de la persona mayor. En algunos casos bastará con utilizar medidas previamente otorgadas; en otros podrá ser necesaria una autorización judicial puntual o establecer una curatela con las facultades correspondientes. Y si se trata de vender una vivienda mediante representación, la autorización judicial cobra una importancia especial. La finalidad del sistema actual es proteger el patrimonio de la persona sin apartarla más de lo necesario de sus propias decisiones.