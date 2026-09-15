Alberto Rosati excava una cueva en un terreno que compró por 5.000 euros: "Con el pico y pala, sabes que poder se puede, pero lo ideal sería uno de esos taladros eléctricos"

El creador de contenido almeriense Alberto Rosati decidió hace unos meses cambiar de vida y trasladarse al campo junto a su pareja, Sabrina. Desde entonces, ha convertido un terreno rural que adquirieron por unos 5.000 euros en un proyecto en constante transformación, un proceso que lleva meses documentando a través de su canal de YouTube, 'Rosati'.

Cuando llegó a la parcela, el terreno estaba cubierto de vegetación y había mucho trabajo por delante antes de poder convertirlo en un lugar habitable. La pareja apenas contaba con una tienda de campaña y un presupuesto muy limitado. Aun así, a base de improvisar y aprovechar los recursos que tenía a su alcance, Rosati comenzó a acondicionar el lugar por su cuenta.

Las gallinas en el huerto

En la parcela ha comenzado a cultivar berenjenas, pimientos, calabazas y tomates, además de papayas, plataneras y aguacates de raíz criollos de Cádiz. No obstante, según cuenta el 'youtuber', las gallinas y los pollitos que ha decidido criar no parecen distinguir cuáles son las plantas destinadas a su consumo y cuáles son cultivos: "Las gallinas me las están haciendo polvo […]. Me han destrozado todos los hijuelos de las plataneras, pero quiero pensar que seguirán creciendo", explica.

El resultado todavía está lejos de ser perfecto. De hecho, Rosati ha recibido críticas por la forma en la que ha planteado algunos aspectos del proyecto. Sin embargo, su intención es seguir mejorándolo y conseguir que los cultivos dispongan de un espacio protegido de los animales: "Mi idea próximamente, cuando tenga algo de dinero, es vallar toda esta zona para que las gallinas no puedan acceder aquí arriba".

Una ducha con riego por goteo

Mientras continúa trabajando en la parcela, Rosati ha ido construyendo sus propias instalaciones. Ahora dispone de un fregadero portátil al que consigue llevar agua procedente de una mina y también ha fabricado una ducha utilizando una tubería de riego por goteo: "Hasta ahora estamos muy contentos. Sé que es una cosa muy simple esta ducha, pero, honestamente, cuando te metes dentro hay un microclima en la noche, que te viene el viento fresquito, que se acumula el frío… Ya no notas ese frío. Así que la verdad que me encanta", admite.

Aun así, tampoco parece tratarse de una solución definitiva. Su intención es sustituirla por un sistema que aproveche bolsas transparentes colocadas en el techo, una alcachofa de ducha y un pequeño espacio tras las cortinas donde poder dejar la ropa: "Esa sería la idea. Vienes a ducharte en invierno. Dejas tu ropa […]. Entonces, te duchas aquí calentito y, cuando terminas, agarras la ropa y te vistes aquí, porque así sales ya vestido dentro de este microclima cálido", explica.

Una cueva a pico y pala

Entre todos los planes que tiene en marcha hay uno especialmente ambicioso: construir una cueva. Rosati ya está trabajando en la fachada y, por ahora, la excava a mano, avanzando poco a poco con herramientas manuales. El trabajo es tan duro y lento que uno de sus vecinos le ha aconsejado utilizar una herramienta eléctrica para facilitar la tarea: "Tengo que conseguir un taladro de esos. Eso sería clave para hacer la cueva. [El vecino] me lo ha dicho porque, si no, con el pico y pala, sabes que poder se puede, pero lo ideal sería uno de esos eléctricos", comenta.

El 'youtuber' reconoce que todavía le queda mucho trabajo por hacer: el terreno necesita nuevas zonas delimitadas, el huerto debe protegerse de los animales y las instalaciones provisionales tendrán que evolucionar a medida que avance el proyecto.

Pero esa transformación es precisamente lo que lleva meses mostrando a quienes siguen su contenido: "A día de hoy, todos los días estoy llenando cajitas de fruta y verdura, y no tengo que comprar desde hace ya meses. Así que la verdad que estoy muy satisfecho con el huerto", expresa.

Y, pese a las críticas, Rosati asume que los errores forman parte del proceso: "He cometido un montón de errores, como siempre cuando haces algo nuevo, y agradezco los consejos, pero, bueno, yo estoy agradecido".