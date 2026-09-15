La Seguridad Social permite cobrar la pensión de viudedad aunque tengas un sueldo alto, pese a las advertencias de los expertos

Cobrar una pensión de viudedad y tener un salario elevado son situaciones compatibles en España. La Ley General de la Seguridad Social (LGSS) no establece un límite de ingresos laborales para mantener esta prestación, aunque algunas voces plantean revisar esta regla y modificar el sistema actual.

La pensión de viudedad está diseñada para proteger económicamente al cónyuge o pareja superviviente tras el fallecimiento del causante. Pero, a diferencia de otras prestaciones condicionadas por los ingresos, puede cobrarse al mismo tiempo que un salario, incluso cuando la persona beneficiaria continúa trabajando y obtiene unas rentas elevadas.

Así lo establece expresamente el artículo 223.1 de la LGSS, que señala que “la pensión de viudedad será compatible con cualesquiera rentas de trabajo”. La propia Seguridad Social recoge esta misma regla en su información oficial sobre las compatibilidades de la prestación.

Esto significa que una persona que cumpla los requisitos para recibir una pensión de viudedad no pierde automáticamente el derecho por tener un empleo o por aumentar su salario. La norma tampoco fija en este punto un umbral general de ingresos laborales a partir del cual desaparezca la prestación.

La situación es diferente respecto a determinadas prestaciones asistenciales o a los complementos a mínimos, que sí están sujetos a requisitos de ingresos. La Seguridad Social establece reglas específicas para estos supuestos.

Fedea plantea revisar el diseño de estas prestaciones

Precisamente esta compatibilidad es uno de los aspectos que el centro de investigaciones económicas y sociales Fedea propone revisar en un documento elaborado por Octavio Granado, exsecretario de Estado de la Seguridad Social. El documento, titulado ‘La Seguridad Social, algo más que la pensión de jubilación’, plantea una reforma más amplia de determinadas prestaciones del sistema.

Una de las propuestas consiste en introducir una incompatibilidad parcial entre la pensión de viudedad y las rentas del trabajo durante la vida activa. Es decir, no se plantea necesariamente eliminar la prestación para quien trabaja, sino reducirla en función de determinados niveles de ingresos.

El planteamiento busca destinar el ahorro generado a mejorar la protección de quienes se encuentran en una situación diferente: personas viudas que, al alcanzar la jubilación, pueden ver limitada la cuantía efectiva que reciben por la existencia del tope máximo de las pensiones públicas.

Fedea también plantea que, en el futuro, los beneficiarios pudieran cobrar íntegramente su pensión de jubilación y la de viudedad sin que opere ese límite conjunto, además de revisar otras reglas relacionadas con los complementos a mínimos y las pensiones de orfandad.

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Por ahora, nada de esto ha cambiado la legislación. La regla vigente continúa siendo la del artículo 223 de la LGSS: la pensión de viudedad es compatible con las rentas del trabajo. Las modificaciones planteadas por Fedea forman parte de un documento de propuestas y deberán distinguirse de cualquier futura reforma que pudiera aprobar el Gobierno y tramitarse legalmente.