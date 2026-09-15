Raquel López, electricista autónoma y madre de tres hijos: "La electricidad no es solo un mundo para hombres. Es un espacio lleno de oportunidades para cualquier persona apasionada por aprender y mejorar"
La profesional, que cuando inició sus estudios era la única chica en una clase de 35, lamenta que "la conciliación laboral no existe hoy en día en España"
Kike Urdiales, albañil, sobre las nuevas generaciones: "Vienen y te duran un día, literal. Y si una caja de azulejos pesa mucho y hay que subirla por la escalera, se te van y al día siguiente no vuelven"
Alargar la jornada laboral tiene un coste invisible en las cuentas del negocio. Para Raquel López Cordón, electricista autónoma y madre de tres hijos, ese precio es el tiempo que deja de compartir con su familia. Después de años dedicada a las instalaciones, ella y su marido, Raúl, con quien comparte la empresa, han decidido rebajar la intensidad.
"Mi marido y yo nos hemos propuesto tomarnos el trabajo con más calma. Terminar a las 20 horas de la tarde no va a hacer que lleguemos más lejos, pero sí que perdamos el tiempo con nuestros hijos", explica en declaraciones a ‘Material Eléctrico’.
No ha sido fácil para ellos conciliar el trabajo como autónomos con la crianza. "La conciliación no existe hoy en día en España. Tenemos que apuntar a los niños a actividades extraescolares para terminar el trabajo a una hora decente y poder recogerlos", expone.
La única chica entre 35 compañeros
López tenía claro que no se imaginaba trabajando toda la vida en un despacho. Como su padre se dedicaba a la construcción, acabó optando por una FP de Electricista. No fue fácil al inicio, expone: "El primer año fue duro porque estaba sola en clase con 35 chicos, hasta que encontré a un grupo maravilloso en el que me sentí una más".
La profesional asegura haberse sentido integrada casi siempre en las obras. Otra historia son los clientes, ya que ha tenido que lidiar con algunos comentarios que cuestionaban su capacidad. "¿Pero esto lo vas a hacer tú?", "¡Qué bien que ayudes a tu marido!", o "Prefiero que lo haga él", entre otros. "Ahora solo asiento y me concentro en hacer mi trabajo, que habla por sí solo", responde.
Faltan aprendices
El oficio de electricistas se enfrenta con la dificultad de la falta de relevo generacional. "Son pocos los jóvenes que quieren aprender un oficio, por lo que escasean los ayudantes a los que formar", lamenta López, que no encuentra jóvenes aprendices.
Y cuando los encuentra, como una chica joven que hizo prácticas en su empresa, se enteró que acabó abandonando el curso porque sus compañeros la increpaban por ser la única mujer de la clase, algo que le dolió profundamente. "La electricidad no es solo un mundo para hombres. Es un espacio lleno de oportunidades laborales para cualquier persona apasionada por aprender y mejorar", reivindica.
López también reclama más formación financiera en los institutos para que quienes emprendan sepan cómo gestionar una empresa. En su oficio, defiende seguir aprendiendo y actualizar los conocimientos ante los cambios tecnológicos.
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