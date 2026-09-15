La bombona de butano sube un 5% y llega a los 18,84 euros: “La regulación no elimina los ajustes”

La bombona de butano vuelve a ser más cara desde este martes. El precio máximo de la botella tradicional de 12,5 kilos sube hasta los 18,84 euros, frente a los 17,95 euros que costaba hasta ahora, después de que el Gobierno haya aplicado una nueva revisión del precio regulado. El incremento es del 4,96%, prácticamente el máximo del 5% permitido en cada revisión.

La subida afecta al precio regulado de los gases licuados del petróleo (GLP) envasados y entra en vigor desde este 15 de septiembre. La resolución publicada por la Dirección General de Política Energética y Minas en el BOE fija el nuevo precio máximo antes de impuestos en 123,4447 céntimos de euro por kilogramo, frente a los 117,5664 céntimos anteriores.

Para el consumidor, el resultado es sencillo: 89 céntimos más por cada bombona de 12,5 kilos. Y la subida llega después de que en julio se produjera otra revisión al alza que también alcanzó el límite del 5%.

El precio llega a 18,84 euros

El sistema de precios del butano regulado establece revisiones cada dos meses. La fórmula tiene en cuenta distintos componentes del coste del producto, entre ellos la evolución de las materias primas en los mercados internacionales, los fletes y el tipo de cambio entre el euro y el dólar. Todo ello, en un nuevo repunte del precio del petróleo.

En esta revisión, el BOE recoge una cotización internacional de referencia de 582,06 dólares por tonelada, frente a los 543,48 dólares del bimestre anterior, mientras que el flete utilizado en el cálculo aumenta de 56,50 a 62,30 dólares por tonelada. El coste de la materia prima pasa, asimismo, de 51,7420 a 56,0055 céntimos por kilo.

El resultado es que el precio máximo regulado vuelve a alcanzar prácticamente el techo permitido por la normativa. Para una bombona tradicional de 12,5 kilos, el precio final de referencia pasa así de 17,95 a 18,84 euros.

No todas las bombonas siguen este precio. La regulación se refiere a los envases de carga igual o superior a 8 kilos e inferior a 20 kilos incluidos en el ámbito de la resolución. Otros formatos, como determinadas bombonas ligeras, tienen el precio liberalizado y pueden venderse a importes diferentes.

Materias primas y costes

La revisión llega en un contexto de presión sobre varios de los componentes que determinan el precio. Según los datos trasladados por fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a los medios, la cotización de las materias primas aumenta un 8,24% y el coste de los fletes lo hace un 10,27%. También influye la evolución del euro frente al dólar.

La normativa, sin embargo, establece un límite: el precio regulado no puede subir ni bajar más de un 5% en cada revisión bimestral. Cuando la fórmula arroja una variación superior, la diferencia no desaparece, sino que se traslada a las siguientes revisiones mediante el mecanismo de desajustes.

Eso explica por qué el incremento aplicado al consumidor se queda en el 5% aunque el cálculo teórico pueda apuntar a un precio superior. De hecho, el Ministerio señala que, sin el límite y teniendo en cuenta las medidas fiscales aplicadas, el precio habría alcanzado 18,89 euros.

Costes de revisiones anteriores

Aquí aparece una de las claves menos visibles de la nueva subida. El sistema todavía arrastra costes de revisiones anteriores, por lo que una eventual moderación de las cotizaciones internacionales no tiene por qué traducirse inmediatamente en una bajada equivalente de la bombona.

Así lo explica Sergio Soto, experto en energía de la comparadora Roams, que advierte de que “la regulación permite repartir esos ajustes en el tiempo, pero no los elimina”. El experto señala además que todavía quedan desajustes por recuperar, aunque considera prematuro asegurar que la próxima revisión vaya a traducirse necesariamente en otra subida.

El propio BOE permite poner cifras a ese desfase. En esta revisión se ha utilizado un desajuste de +29,1263 céntimos por kilo, mientras que para la siguiente revisión el valor pendiente se sitúa todavía en +15,8822 céntimos por kilo.

Por tanto, el precio de la bombona no depende únicamente de cómo evolucionen desde ahora el petróleo, el butano o los costes de transporte. La fórmula regulada incorpora también ajustes acumulados, que pueden seguir condicionando el precio de las próximas revisiones.

El impacto se nota especialmente en los hogares que utilizan el butano para necesidades básicas como cocinar, disponer de agua caliente o calentar la vivienda. Soto recuerda que se trata además de un combustible especialmente relevante para viviendas sin conexión a la red de gas natural, muchas de ellas situadas en zonas rurales.

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La nueva subida llega, además, justo a las puertas del otoño. Para los hogares que utilizan bombonas también para calefacción, el encarecimiento puede tener un doble efecto: cada recarga cuesta más y el número de bombonas utilizadas puede aumentar durante los meses fríos.