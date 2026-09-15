José Luis dejó su trabajo de vigilante para ser pastor de ovejas: "Salía antes de que mi hijo se levantara y volvía cuando ya estaba acostado"

Aunque para muchas personas dejar Madrid u otra gran ciudad para instalarse en un pequeño pueblo pueda parecer un cambio radical, para José Luis y su familia fue la manera de recuperar un tiempo que la vida en la capital les había ido quitando.

Tras 11 años trabajando como vigilante de seguridad en Madrid, este hombre decidió, junto a su mujer y su hijo, abandonar la ciudad para trasladarse a San Mamés de Campos (Palencia) y comenzar una nueva vida alejada del ritmo urbano.

Su historia forma parte de un fenómeno que en los últimos años ha llevado a cientos de familias a cambiar la ciudad por el mundo rural en busca de tranquilidad, conciliación y una mayor conexión con el entorno.

Historia de José Luis

Una de las iniciativas que facilita este proceso es Proyecto Arraigo, una empresa especializada en repoblación que lleva casi una década trabajando para conectar a familias interesadas en abandonar las ciudades con pequeños municipios que buscan nuevos habitantes.

En uno de sus artículos, esta empresa ha explicado la historia de José Luis y el giro de 180 grados que ha dado su vida. Este hombre, que llevaba trabajando más de diez años como vigilante de seguridad en Madrid, decidió que ya no aguantaba el ritmo de la ciudad y tomó una decisión que marcaría el resto de su vida: instalarse en un pueblo de Palencia para ejercer como pastor de ovejas.

Según expone el propio hombre, el principal motivo que le hizo dar el paso a irse de Madrid fue el no poder ver a su hijo por culpa de los horarios del trabajo: "Salía antes de que mi hijo se levantara y volvía cuando ya estaba acostado".

Mejora la calidad de vida

A raíz de este gran paso que ha dado su familia, José Luis ha mejorado mucho su forma de vida y, sobre todo, ha aumentado el tiempo de calidad que pasa junto a su hijo. Además, expone la alegría que siente al ver crecer a su hijo Hugo lejos de la ciudad: "Me reconforta la idea de que Hugo se vaya a criar en un entorno en el que hay una calidad humana increíble".

A pesar de haber sido un proceso largo y complicado, tanto José Luis como su familia se encuentran ya instalados en San Mamés de Campos y cuentan que están muy bien, aunque no hay muchos conocidos en la zona: "Irte a otro sitio sin familia, sin amigos... es difícil. Pero nos hemos sentido acogidos desde el primer día".

Nuevo trabajo

El hombre también habla sobre cómo se siente respecto a su nuevo trabajo: ser pastor de ovejas. "Espero seguir desempeñando este trabajo muchos años. Trabajar de cara al público quema mucho, pero aquí, con el ganado, uno trabaja a otro ritmo… es mucho mejor", expone.

Finalmente, José Luis agradece a Toño, uno de sus amigos del pueblo, que le haya enseñado a ejercer su nueva profesión, y expone cómo el hecho de abandonar la ciudad le ha salvado la vida e, incluso, ha hecho que se plantee cosas que antes jamás hubiera podido pensar: "Esto nos ha permitido plantearnos tener más hijos".