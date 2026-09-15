El pistacho inicia una nueva cosecha en España, marcada por la caída de producción internacional

Con unas previsiones de cosecha que al final van a ser algo más bajas que lo que se apuntaba tras las generosas lluvias de la primavera, los productores de pistacho españoles empiezan esta semana la recolección de este fruto seco tan de moda, en una campaña que viene marcada por la caída de volumen que va a sufrir el primer productor mundial, Estados Unidos. Aquí, con todo, las estimaciones hablan de una campaña, para el conjunto de España, de entre 12.000 y 14.000 toneladas, una cifra nada despreciable y que, en el peor de los casos, supone un incremento del 50% respecto a las 8.000 toneladas que se recogieron en 2025.

Como está ocurriendo con otras producciones agrarias, también la cosecha de pistacho se adelanta este año unos días respecto a su calendario habitual. "Tanto la floración como la maduración se han desplazado aproximadamente entre siete y 10 días en el ciclo del pistacho, en línea con una tendencia al adelanto de las floraciones que viene observándose durante los últimos años", explica Ignacio Soler de la Azuela, director técnico de Víridi Horizons, uno de los operadores que más pistacho moviliza en España.

Las máquinas han empezado ya este lunes a recoger fruto en las que fueron las primeras fincas cultivadas en Catalunya, en el sur de Lleida. Allí, la empresa familiar Foment Agrícola Les Garrigues produce este fruto seco desde 1982, lo que la convierte en una de las pioneras en apostar por el pistacho en España.

El previsible incremento en las toneladas recogidas es consecuencia, señala Soler de la Azuela, del progresivo aumento de la producción nacional, habida cuenta que la superficie plantada de árboles pistacheros se ha multiplicado por 8,5 en la última década y que poco a poco las plantas más jóvenes están empezando a ser productivas. "Durante los próximos tres a cinco años vamos a asistir a una aceleración muy importante de la entrada en producción. Cuando las nuevas explotaciones alcancen su capacidad productiva veremos saltos muy significativos en la cosecha española", anticipa el director técnico de Víridi Horizons.

Precios estables

En cuanto a los precios, la compañía habla de niveles similares a los de la pasada campaña, aunque su evolución estará condicionada por la cosecha a nivel internacional, los estocs existentes y la capacidad exportadora de los principales países productores. Aquí influye, por ejemplo, el hecho de que Irán, que se encuentra todavía inmersa en el conflicto abierto con Estados Unidos, ha sufrido graves problemas de salinidad en sus explotaciones este año.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Gráfico que muestra la producción mundial de pistacho.

En Estados Unidos, el escenario actual es de una reducción de al menos el 40% de la producción, que podría alcanzar incluso el 50%, por la fuerte ola de calor que coincidió con la floración y que perjudicó el cuajado del fruto. También Turquía afronta un año de menor producción, en torno a las 200.000 toneladas, dentro del ciclo alternante del cultivo, agravado por episodios de granizo, frío y fuertes tormentas.

Actualmente, España cuenta con alrededor de 90.000 hectáreas plantadas de pistacho, de las que un 20% está ya en producción. Cuando el 80% restante alcance la madurez, se espera que el volumen producido aquí se incremente de manera notable. Este aumento de la oferta coincide con una demanda internacional creciente y con una utilización del pistacho como ingrediente en cada vez más preparaciones de alimentos, lo que abre nuevas oportunidades para la industria española de transformación.