Catalunya publicará un informe anual sobre cuánto empleo destruye y crea la IA

El Govern monitorizará el impacto de la inteligencia artificial en la economía y, al menos una vez al año, elaborará un informe cuantificando cuántos empleos están destruyendo las nuevas tecnologías, cuántos están creando y cuáles están transformando, entre otros. El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, no solo quiere subirse a la ola de la inteligencia artificial, sino que, dentro de sus muy limitadas competencias, gobernarla y promover junto a patronales y sindicatos un catálogo de buenas prácticas para evitar potenciales sesgos y discriminaciones, también desde sus servicios públicos.

Los poderes públicos están tomando consciencia de la potencialidad disruptiva de los algoritmos y durante los últimos años han ido moviendo ficha para evitar que esa nueva fuerza no vaya en detrimento de los derechos de los trabajadores. La preocupación es transversal, desde la administración catalana, hasta la estatal o la europea. Como muestra, este mismo martes el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado el real decreto de transposición de la directiva europea de condiciones laborales transparentes, una norma que transforma los contratos de trabajo que firman empresas y empleados y que obliga a las primeras, entre otros, a especificar a los segundos qué algoritmos utiliza en sus procesos productivos y cómo afectan a la plantilla.

La administración catalana ha ido trabajando, muy paulatinamente durante los últimos meses, con los agentes sociales para al menos monitorizar el impacto de la IA en el mercado laboral. En un documento interno trabajado a principios de verano de manera tripartita, la Generalitat se compromete a "impulsar un seguimiento periódico —con la elaboración de un informe anual— sobre el estado de la digitalización y la IA y su impacto en el tejido económico-empresarial y la ocupación".

Hasta ahora han salido publicados distintos informes sobre el impacto de la IA en el empleo, si bien o son puntuales o bien provienen de fuentes privadas, con intereses propios. Por ejemplo, la Cambra de Comerç, en coordinación con el Govern, publicó este pasado mes de mayo un informe en el que estimaba que la IA transformará o automatizará un millón de empleos en Catalunya y las mujeres de mediana edad serán las más afectadas. En este sentido, Catalunya será pionera en monitorizar periódicamente desde lo público el impacto laboral de la IA. "Nos ha de blindar los derechos laborales, poniendo las personas por encima de las decisiones algorítmicas que actúen sin supervisión humana", ha resumido este martes la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, en la rueda de prensa posterior del Consell Executiu de este martes.

La Generalitat quiere contribuir a habilitar redes de protección, pese a que carece de competencias para obligar a las empresas a practicar la transparencia que sí identifica como necesaria. En septiembre de 2025, el Consell de Relacions Laborals de Catalunya, un órgano tripartito donde participa también Foment del Treball, Pimec, CCOO y UGT, publicó una guía orientativa para la negociación colectiva y cómo aplicar la digitalización y la IA en las empresas. Ese documento, como se deriva del término guía, es totalmente orientativo, no obligatorio y que plasma una batería de buenas intenciones. En el mismo, por ejemplo, se insta a las empresas a evaluar sus procesos productivos e identificar si en los mismos interviene algún algoritmo que pueda estar operando con un sesgo de género.

Registro de algoritmos

Una de las medidas que ha anunciado el Govern es la creación de un registro de algoritmos, donde las compañías voluntariamente depositen la información de sus dispositivos. Pese a que las patronales han suscrito esos documentos de buenas prácticas, desde los sindicatos recelan que todas las compañías, en su día a día, compartan amistosamente esa información.

Cabe recordar que la autoridad para regular gran parte de estas cuestiones es estatal. En 2021, a través de la 'ley Rider', el Ministerio de Trabajo obligó a las corporaciones que empleaban IA a explicar a los comités de empresa cómo funcionaban los algoritmos y qué influencia tenían en el día a día de su trabajador. Por ejemplo, si una empresa logística asignaba paquetes a un repartidor en función de un algoritmo, debía compartir cómo decidía cuántos paquetes asignar, cómo medía los ritmos trabajo, cómo podía penalizar a un empleado si no cumplía con el tiempo medio de los mismos, etc.

Desde que impera esa obligatoriedad, fuentes sindicales consultadas explican que se han encontrado resistencias en grandes empresas a la hora de acceder a esa información. Por ejemplo, CCOO denunció a Amazon por negarse a brindar información completa para tener una fotografía fidedigna del algoritmo que empleaba en sus almacenes. La Inspección de Trabajo sancionó a la compañía, pero esta presentó recurso y el acta está aún pendiente de juicio. En Glovo, el sindicato promovió una acción similar y a día de hoy está estudiando cómo promueve algún tipo de denuncia para tratar de obligar a la empresa a ampliar la información facilitada.

Dar ejemplo

Las competencias en materia laboral de las Generalitat de Catalunya son muy limitadas y el Govern pretende convencer a las empresas dando ejemplo. Es por ello que se ha instado a si misma a practicar un ejercicio de transparencia algorítmica. La propia Generalitat deberá supervisar el despliegue de sistemas de inteligencia artificial en sus departamentos, contribuir a crear y mantener un inventario público de las herramientas utilizadas y evaluar su impacto en la prestación de los servicios públicos. Entre sus funciones estará también identificar posibles riesgos, sesgos o efectos no deseados, promover evaluaciones sobre derechos fundamentales e igualdad y proponer medidas correctoras.

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En su condición de empleador de una plantilla de más de 300.000 personas, también analizará cómo la IA transforma las políticas públicas, el empleo y las condiciones laborales del personal de las administraciones, así como el acceso de la ciudadanía a prestaciones y servicios, y elaborará un informe anual sobre el avance de la digitalización y su impacto en la economía y el mercado laboral.