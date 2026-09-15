Catalunya prevé invertir 126 millones hasta 2031 para impulsar cuatro terminales ferroviarias de mercancías

Convencer a las empresas de que se suban sus mercancías al tren y dejen de lado el transporte por carretera. Hacerlo asegurándoles que les será rentable y facilitándoles unas infraestructuras que conviertan el modo ferroviario en algo fiable. Con esta idea el Govern ha aprobado este martes la Estratègia catalana de terminals ferroviàries, un plan para ampliar la red de transporte de mercancías por tren y facilitar ese trasvase de carga de la carretera al ferrocarril. La Generalitat prevé invertir 126,96 millones de euros hasta 2031 para impulsar cuatro terminales distribuidas por el país: en el Empordà, el Penedès, las Terres de l’Ebre y Lleida.

"No podemos depender solo de la carretera y necesitamos más trenes para lograr la descarbonización del sistema y la competitividad de las empresas", ha asegurado la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque.

La estrategia parte de la necesidad de aumentar de forma sustancial el peso del ferrocarril en el transporte de mercancías en Catalunya, hoy irrisorio como en el resto del Estado. El objetivo es alcanzar una ambiciosa cuota modal del 10% en 2030, frente a los niveles actuales, que se sitúan en torno al 4%, y avanzar a las cifras europeas. El documento considera que para conseguirlo no basta con mejorar las vías, algo imprescindible: también es necesario disponer de terminales donde realizar el intercambio entre ambos modos de transporte.

Propuesta de terminales

Contactar con sectores y mercados

El despliegue se plantea de forma progresiva y con la premisa de que las terminales sean viables porque exista una demanda empresarial contrastada. La Generalitat ha hecho un ejercicio para identificar los sectores y mercados que pueden utilizar cada instalación, algo que desarrollarán más aún en los próximos años. La metodología contempla contactar con las empresas y operadores, estudiar sus necesidades, analizar la viabilidad técnica y económica de los servicios ferroviarios y acompañar después su puesta en funcionamiento.

El primer proyecto en el que se concentrará la inversión será el de Lleida. La planificación prevé iniciar en 2028 la primera fase de las obras, con el objetivo de que pueda estar operativa en torno a 2030. La inversión prevista para esta primera fase en Quatre Pilans alcanza los 73,6 millones de euros, incluyendo los trabajos preparatorios y la obra. La terminal será de iniciativa pública y posteriormente se prevé sacar a concurso su concesión.

Un tren de mercancías que transporta vehículos. / EPA

Acceso para Kronospan

En el Penedès, la estrategia contempla también una primera fase de la terminal, con una inversión de unos 30,4 millones de euros hasta 2031. El proyecto se plantea como alternativa al antiguo desarrollo del Logis Penedès, ya descartado, y estará conectado al siempre reclamado corredor mediterráneo. En el caso de las Terres de l’Ebre, la actuación se desarrollará inicialmente a partir de la demanda de la industria privada y tendrá como primera fase el ramal ferroviario para dar servicio a Kronospan, con una inversión prevista de unos 7,3 millones.

El cuarto ámbito es el Empordà, donde la Generalitat parte de la actual terminal de Vilamalla. El objetivo es ampliar la capacidad y convertir este enclave en una infraestructura más ambiciosa, orientada a tráficos como los de automoción, productos cárnicos y mercancía fresca. La planificación incluye una primera actuación sobre la terminal existente y el desarrollo posterior de la terminal estratégica del Empordà.

Estrategia terminales

Portbou, un requisito

La red se completa con terminales ferroportuarias y de apoyo, entre ellas las de los puertos de Barcelona y Tarragona, La Llagosta y Portbou, todas ellas bajo el paraguas de Adif. La estrategia considera especialmente relevante mantener la reserva ferroviaria de Portbou y garantizar que el futuro acceso a la frontera pueda operar con ancho estándar europeo o quede preparado para su implantación. Desde Territori se vincula esta actuación al crecimiento previsto del tráfico internacional de mercancías, ya que si se alcanza una cuota ferroviaria del 10% y aumenta el uso del túnel del Pertús, será necesario disponer de capacidad adicional por el paso de Portbou. "Debe jugar un papel fundamental a futuro", ha advertido Paneque.

Precisamente, el Govern deberá coordinar el desarrollo de estas terminales con las actuaciones de Adif sobre la red ferroviaria estatal. La estrategia señala que el despliegue de los nodos logísticos debe acompasarse con la mejora de las infraestructuras que permiten que las mercancías lleguen a ellos. En este sentido, la Generalitat considera que actualmente existen limitaciones de capacidad en la red catalana y que algunas de las principales conexiones de mercancías siguen presentando problemas, como tramos en vía única.

Descripción de la estrategia de terminales.

La estrategia tampoco parte de cero. Precisamente esta semana está prevista la inauguración de una nueva terminal ferroviaria en Calaf, de iniciativa privada, que se incorporará a la red de instalaciones para el transporte de mercancías. El Govern plantea este tipo de proyectos como complementarios a las cuatro terminales consideradas estratégicas, ya que el documento no pretende excluir la construcción de otras instalaciones de apoyo allí donde exista demanda. Cuanto mayor sea la red y más mallada esté, mejor se podrá prestar el servicio.

Análisis coste-beneficio

El plan apuesta además por intervenir sobre la demanda y no limitarse a construir infraestructuras. Entre los ámbitos que se pueden beneficiar de esta estrategia figuran sectores industriales y agroalimentarios, así como tráficos de productos frescos, vino, fruta o papel. El objetivo es que la decisión de utilizar el ferrocarril forme parte de la estrategia logística de las empresas y no dependa únicamente de la disponibilidad de una terminal.

Uno de los argumentos económicos del plan es precisamente el coste que tiene mantener el actual reparto modal. El análisis coste-beneficio realizado por la empresa pública Cimalsa para la estrategia estima que las externalidades generadas por el transporte de mercancías (congestión, emisiones y ruido) alcanzarían los 858 millones de euros si no se actuara, frente a 187,2 millones con el desarrollo de las terminales. Sumados los costes de transporte, el documento calcula un diferencial favorable a la estrategia de 740,09 millones de euros.

La estación de Portbou es uno de los nudos ferroviarios transfronterizos más importantes de Europa. / DLF

Entre los argumentos que esgrime la Generalitat para avalar su plan es que el umbral a partir del cual el transporte ferroviario puede resultar competitivo frente a la carretera es para un recorrido a partir de 100 kilómetros. El reto, por tanto, será conseguir que una parte creciente de los tráficos que recorren estas distancias cambien de modo de transporte. La estrategia establece un horizonte hasta 2036, aunque concentra en el primer quinquenio, hasta 2031, la mayor parte del despliegue inicial, con los 126,96 millones de inversión previstos.