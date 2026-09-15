Catalunya lidera el empleo cualificado industrial con 275.779 ocupados, según Randstad

Catalunya se ha situado a la cabeza de España en empleo en 15 de los principales oficios cualificados vinculados a la industria, con una media de 275.779 ocupados durante los últimos cuatro trimestres. La comunidad concentra así el 19% de todo el empleo nacional en estas profesiones, por delante de Andalucía (13,7%), la Comunitat Valenciana (12,2%) y la Comunidad de Madrid (10,6%), según un informe elaborado por Randstad Research, el centro de estudios, análisis del grupo especializada en recursos humanos y servicios de empleo temporal.

El estudio analiza perfiles que recorren buena parte de la cadena industrial, desde técnicos de ciencias e ingenierías y especialistas en control de procesos hasta mecánicos, soldadores, instaladores eléctricos, montadores y operadores de maquinaria. El resultado sitúa a Catalunya como el principal polo territorial de este tipo de empleo especializado.

El perfil con mayor presencia en la comunidad es el de mecánicos y ajustadores de maquinaria, con una media de 56.111 trabajadores. Le siguen los técnicos de ciencias físicas, químicas, medioambientales y de las ingenierías, con 39.193 ocupados, y los moldeadores, soldadores, chapistas y montadores de estructuras metálicas, que suman 32.125 profesionales.

La industria gana empleo

Los datos de Randstad llegan en un momento de crecimiento económico y de ocupación industrial catalana. Según la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada por Idescat a partir de datos del INE, Catalunya contaba con 708.500 personas ocupadas en la industria en el segundo trimestre de 2026, 41.800 más que un año antes, lo que supone un incremento interanual del 6,3%.

De hecho, la industria fue el sector que más aumentó su empleo en términos absolutos durante el último año en Catalunya: frente a los 41.800 nuevos ocupados industriales, la construcción sumó 41.300 y la agricultura 2.600, mientras los servicios redujeron su ocupación en 32.600 personas.

La fotografía que ofrecen estas estadísticas no es exactamente la misma –Randstad analiza 15 ocupaciones concretas y la EPA engloba el conjunto de la industria–, pero ambas apuntan en la misma dirección: la actividad industrial está ganando peso en el mercado laboral catalán.

Mecánicos e ingenieros tiran del empleo

A escala nacional, las 15 ocupaciones estudiadas por Randstad sumaron 1.420.124 trabajadores en el primer trimestre de 2026, un 0,3% más que un año antes. La cifra supone además recuperar unos 95.000 empleos desde el mínimo registrado en el segundo trimestre de 2020.

No todos los perfiles evolucionan, sin embargo, al mismo ritmo. Los mayores incrementos interanuales se produjeron entre los operadores de maquinaria agrícola y forestal móvil, cuyo empleo creció un 15,7%, y otros operadores de instalaciones y maquinaria fijas, con un avance del 14%. En sentido contrario, los herreros y trabajadores de la fabricación de herramientas registraron una caída del 11,4%.

Cuatro profesiones concentran por sí solas el 55,1% del empleo analizado: mecánicos y ajustadores de maquinaria (23,1%), moldeadores, soldadores, chapistas y montadores de estructuras metálicas (11,9%), técnicos de ciencias e ingenierías (11%) y otros instaladores y reparadores de equipos eléctricos (9,1%).

Poco relevo generacional

El crecimiento del empleo industrial convive con uno de los principales problemas que afronta el sector: la edad de sus trabajadores. El grupo más numeroso entre las ocupaciones analizadas por Randstad es el de profesionales de 45 a 54 años, con 414.229 ocupados, seguido del grupo de 35 a 44 años, con 376.048, y el de 55 a 64 años, con 288.213. De hecho, tal y como publicó EL PERIÓDICO el pasado mes de abril, a partir de un informe de KPMG, la industria catalana deja sin cubrir cada año 15.000 empleos por la falta de candidatos. Y el escaso relevo generacional podría tener bastante que ver en ello.

En ese sentido, los trabajadores de entre 16 y 24 años apenas suman 87.597 ocupados. Hay, no obstante, algunos perfiles en los que aumenta con fuerza la presencia de trabajadores jóvenes. Entre los operadores de maquinaria agrícola y forestal móvil de 25 a 34 años, por ejemplo, el empleo creció un 85% interanual, hasta 9.603 personas.

Otro de los desequilibrios que persisten es el de género. De los 1,42 millones de trabajadores de las 15 ocupaciones analizadas en España, el 87,4% son hombres y solo el 12,6% mujeres. Aunque el empleo femenino creció un 0,6% interanual, frente al 0,2% del masculino, su presencia continúa siendo reducida.

El informe también constata un aumento de los trabajadores extranjeros y con doble nacionalidad, que ya alcanzan los 251.685 ocupados en estas profesiones en España. Algunas actividades presentan incrementos especialmente elevados entre este colectivo, como los montadores y ensambladores en fábricas, con un 65% más, o los técnicos de ciencias e ingenierías, con un 44,1%.

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El conjunto de los datos dibuja así un mercado industrial catalán que gana empleo y mantiene una posición de liderazgo nacional en los perfiles especializados, pero que afronta al mismo tiempo el reto de incorporar a más jóvenes y mujeres para garantizar el relevo de una fuerza laboral cada vez más envejecida.