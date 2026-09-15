Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: “Estos son los ocho números que debes conocer antes de jubilarte”

15, 2, 35, 33 o 4. Son algunas de las cifras que pueden marcar la jubilación de un trabajador. Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, las reúne en un vídeo para explicar de forma sencilla los principales requisitos que hay que tener en cuenta antes de abandonar el mercado laboral.

La jubilación no depende únicamente de cumplir una determinada edad. Los años cotizados, el momento en el que se dejan de pagar cotizaciones y la modalidad elegida pueden cambiar tanto la fecha de acceso como las condiciones de la pensión. La normativa establece diferentes umbrales y no todos sirven para lo mismo.

Alfonso Muñoz resume estas reglas a través de ocho números que considera especialmente importantes. La mayoría están recogidos en la Ley General de la Seguridad Social (LGSS), aunque alguno requiere una precisión para 2026.

15 años: es el periodo mínimo de cotización que se exige, con carácter general, para tener derecho a una pensión contributiva de jubilación. Además, al menos dos de esos años deben estar comprendidos dentro de los 15 inmediatamente anteriores al momento de causar el derecho. Es lo que se conoce como carencia específica.

es el periodo mínimo de cotización que se exige, con carácter general, para tener derecho a una pensión contributiva de jubilación. Además, al menos al momento de causar el derecho. Es lo que se conoce como carencia específica. 2 años: es, por tanto, el segundo número que conviene recordar. No basta con acumular 15 años a lo largo de toda la vida laboral: hay que cumplir también ese requisito de cotización reciente. La Seguridad Social lo recoge expresamente entre las condiciones de acceso a la pensión.

es, por tanto, el segundo número que conviene recordar. No basta con acumular 15 años a lo largo de toda la vida laboral: hay que cumplir también ese requisito de cotización reciente. La Seguridad Social lo recoge expresamente entre las condiciones de acceso a la pensión. 37 años: es la cifra que utiliza Alfonso Muñoz en su explicación como referencia para alcanzar el 100% de la base reguladora . Sin embargo, aquí hay un matiz importante: en 2026 el 100% se alcanza con 36 años y 6 meses de cotización , debido a la escala transitoria vigente. A partir de 2027, la escala cambia y el umbral pasa a situarse en 37 años.

es la cifra que utiliza Alfonso Muñoz en su explicación como referencia para alcanzar el . Sin embargo, aquí hay un matiz importante: , debido a la escala transitoria vigente. A partir de 2027, la escala cambia y el umbral pasa a situarse en 37 años. 38 años y 3 meses: esta cifra sí es la que corresponde a 2026 para poder jubilarse a los 65 años . Quien tenga menos cotización deberá esperar hasta los 66 años y 10 meses. Desde 2027, el umbral para jubilarse a los 65 años subirá a 38 años y 6 meses.

esta cifra sí es la que corresponde a para poder jubilarse a los . Quien tenga menos cotización deberá esperar hasta los 66 años y 10 meses. Desde 2027, el umbral para jubilarse a los 65 años subirá a 38 años y 6 meses. 35 años: es el periodo mínimo de cotización exigido para acceder a la jubilación anticipada voluntaria , siempre que se cumplan también el resto de condiciones establecidas por la normativa.

es el periodo mínimo de cotización exigido para acceder a la , siempre que se cumplan también el resto de condiciones establecidas por la normativa. 2 años: es el máximo que puede adelantarse la jubilación mediante esta modalidad respecto a la edad ordinaria que corresponda en cada caso. Por tanto, los 35 años de cotización y los dos años de adelanto forman una de las combinaciones que destaca Alfonso Muñoz.

es el máximo que puede adelantarse la jubilación mediante esta modalidad respecto a la edad ordinaria que corresponda en cada caso. Por tanto, los 35 años de cotización y los dos años de adelanto forman una de las combinaciones que destaca Alfonso Muñoz. 33 años: es el periodo mínimo de cotización efectiva exigido para acceder a la jubilación anticipada por causa no imputable al trabajador , además de otros requisitos relacionados con el cese laboral y la situación del trabajador.

es el periodo mínimo de cotización efectiva exigido para acceder a la , además de otros requisitos relacionados con el cese laboral y la situación del trabajador. 4 años: es el máximo que puede adelantarse la jubilación en esta modalidad respecto a la edad ordinaria. No significa que cualquier trabajador despedido pueda jubilarse cuatro años antes: deben cumplirse todos los requisitos previstos en el artículo 207 de la LGSS.

La diferencia entre algunas de estas cifras es especialmente importante. Tener los años necesarios para alcanzar el 100% de la base reguladora no significa automáticamente poder jubilarse a los 65 años. Son dos cuestiones distintas: una determina el porcentaje aplicable a la pensión y otra establece la edad ordinaria de acceso.

Años cotizados

De ahí que Alfonso Muñoz insista en su vídeo en que estos números no deben confundirse. La propia Seguridad Social establece una edad ordinaria que depende de los años cotizados, con un calendario progresivo que culminará en 2027.

Además, para quienes estén valorando una jubilación anticipada, conocer estas cifras es solo el primer paso. La jubilación voluntaria e involuntaria tienen requisitos diferentes, y en ambas modalidades la cuantía de la pensión puede verse reducida mediante los correspondientes coeficientes reductores.

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La Seguridad Social dispone, además, de un simulador de jubilación dentro de su web que permite obtener una estimación individualizada de la fecha de acceso y de la cuantía de la pensión.