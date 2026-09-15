El aeropuerto de Barcelona-El Prat supera los 40 millones de pasajeros hasta agosto, un 4,6% más

El aeropuerto de Barcelona-El Prat ya ha superado este año la barrera de los 40 millones de pasajeros. La infraestructura cerró los ocho primeros meses de 2026 con 40.175.759 viajeros, un 4,6% más que en el mismo periodo del año pasado, según los datos hechos públicos este martes por Aena. El aeropuerto mantiene así la senda de crecimiento que ya le llevó a cerrar 2025 con un récord de 57,48 millones de pasajeros.

Solo en agosto, El Prat registró 5.933.007 pasajeros, también un 4,6% más que en el mismo mes de 2025. La práctica totalidad fueron viajeros comerciales, 5,92 millones. El crecimiento vuelve a estar liderado por el tráfico internacional: 4.619.823 pasajeros utilizaron vuelos internacionales durante el mes, un 5,6% más, frente a los 1.301.558 de los vuelos nacionales, que crecieron un 0,7%.

Un aparato de Vueling guarda turno en la pista del mar del aeropuerto de El Prat, a punto para despegar. / Zowy Voeten

En el acumulado hasta agosto, los ocho primeros meses del año, los pasajeros comerciales ascienden a 40.110.860, un 4,6% más. De ellos, 30.495.105 corresponden a vuelos internacionales, un 5,7% más que hace un año, mientras que los nacionales suman 9.615.755, con un incremento del 1,4%.

Más vuelos y más carga

El aumento del número de viajeros se acompaña también de una mayor actividad en el campo de vuelo. El Prat gestionó en agosto 34.772 movimientos de aeronaves, un 4,4% más que en el mismo mes de 2025. Entre enero y agosto, las operaciones alcanzan las 250.000, con un crecimiento del 3,7%.

La carga aérea mantiene un ritmo de expansión todavía mayor. En agosto se transportaron 17.588 toneladas de mercancías, un 8,5% más que un año antes. En los ocho primeros meses, el volumen acumulado alcanza las 142.900 toneladas, un 11,2% más.

Un aparato de la compañía Egyptair aterriza en el aeropuerto Josep Tarradellas de El Prat, junto al hangar de Iberia situado en sus instalaciones, el viernes. / Jordi Cotrina

Crecimiento en los secundarios

Los otros aeropuertos catalanes de la red de Aena evolucionan de forma desigual. Girona-Costa Brava cerró agosto con 342.458 pasajeros, un 2% menos que hace un año, y acumula 1,5 millones de viajeros desde enero.

Reus, en cambio, mantiene un crecimiento más intenso. En agosto registró 250.796 pasajeros, un 7,8% más, y alcanza los 1.062.654 viajeros en los ocho primeros meses del año, un 8,7% más que en el mismo periodo de 2025. El aeropuerto tarraconense también aumentó sus operaciones, hasta 17.297 en el acumulado, un 8,7% más.

El aeropuerto de Sabadell, dedicado principalmente a la aviación general, contabilizó 5.298 operaciones en agosto, un 0,7% más, y suma 47.854 entre enero y agosto, un 12,2% más.

Tráfico al alza

En el conjunto de la red de Aena en España, los aeropuertos acumularon 225,54 millones de pasajeros hasta agosto, un 4,1% más que en los ocho primeros meses de 2025. En este periodo se realizaron 1,89 millones de movimientos de aeronaves, un 4,4% más, y se transportaron 878.168 toneladas de mercancías, un 1,8% más.

Pasajeros en el aeropuerto de Madrid-Barajas, el pasado 14 de agosto. / Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

Si se incluye todo el grupo Aena, con los aeropuertos españoles y las instalaciones internacionales que gestiona la compañía, el tráfico acumulado alcanza los 272,25 millones de pasajeros, un 4,1% más. Las operaciones crecieron un 3,7%, hasta 2,31 millones, mientras que la carga retrocedió un 1,2%.

Nuevo ciclo inversor

El aumento de actividad se produce cuando El Prat afronta un nuevo ciclo inversor antes de su futura ampliación. Este mismo martes, el Consejo de Ministros ha aprobado el DORA III, el documento que fija el marco económico y de inversiones de Aena para el periodo 2027-2031.

En el caso de El Prat, el programa contempla 1.760 millones de euros de inversión durante esos cinco años. Entre las actuaciones previstas figuran la remodelación de la T2 y la transformación de la T1, además de diversas mejoras en el campo de vuelo. Estas obras deberán ejecutarse mientras Aena avanza en el nuevo Plan Director que deberá concretar la ampliación acordada entre el Govern y el gestor aeroportuario, incluida la prolongación de 500 metros de la pista del mar.