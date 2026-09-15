El aeropuerto de Barcelona-El Prat conecta por primera vez con El Salvador

El aeropuerto de Barcelona-El Prat ha incorporado desde este lunes una nueva conexión directa con Latinoamérica. Iberojet ha estrenado la primera ruta sin escalas entre Barcelona y San Salvador, una operación que enlazará ambos destinos una vez por semana con un Airbus A350-900. El vuelo refuerza la red de conexiones con Centroamérica y abre una nueva puerta de acceso directo entre Catalunya y El Salvador.

La nueva ruta llega en un momento de crecimiento de la demanda entre ambos mercados. Según los datos de Sabre (que es un sistema creado por American Airlines e IBM para conocer la realidad aeroportuaria) difundidos por el Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries de Barcelona (CDRA), en 2024 se contabilizaron cerca de 8.000 pasajeros en viajes de ida y vuelta entre Barcelona y San Salvador. Un año después fueron 11.600, un 44% más. Hasta ahora, quienes viajaban entre ambos destinos debían recurrir a conexiones con escala, han asegurado desde el CDRA este martes en un comunicado.

Pantalla de un aeropuerto. / ACN

Iberojet, aerolínea del grupo Ávoris, operará la nueva conexión con una frecuencia semanal. El vuelo E9867 sale de Barcelona a la 01.55 horas y llega a San Salvador a las 05.30 horas, mientras que el regreso, con el número E9868, despega de la capital salvadoreña a las 03.45 horas y aterriza en El Prat a las 22.30 horas. Los horarios corresponden a la hora local de cada aeropuerto.

Más conexiones con Latinoamérica

El nuevo enlace se suma a una red latinoamericana que desde Barcelona incluye ya conexiones directas con Bogotá, Buenos Aires, Cancún, Ciudad de México, Cochabamba, Lima, Punta Cana, São Paulo, Santiago de Chile y Tegucigalpa. En el caso de Iberojet, la compañía opera también otras rutas hacia Latinoamérica desde la capital catalana, entre ellas las de Cancún, Punta Cana y Tegucigalpa.

El CDRA, integrado por la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona, Aena y la Cambra de Comerç de Barcelona, considera la conexión con El Salvador un nuevo paso en su estrategia para ampliar la conectividad internacional de El Prat. El comité sitúa precisamente Latinoamérica entre los mercados prioritarios para el desarrollo de nuevas rutas en su Plan Estratégico 2026-2030.

Una demanda de 5,3 millones

La incorporación de San Salvador se produce después de que el CDRA identificara el pasado junio un importante volumen de demanda intercontinental que actualmente no dispone de vuelos directos. El organismo calcula en 5,3 millones los pasajeros anuales con origen o destino en Barcelona que no cuentan con una conexión sin escalas con su mercado y, por tanto, necesitan hacer una escala.

Avión que conecta Barcelona y Lima, en Perú. / Level

El plan estratégico establece como objetivo avanzar hacia un aeropuerto con una red intercontinental más amplia y diversificada, captando conexiones con impacto económico, empresarial, científico, tecnológico y cultural. El comité había identificado más de 70 conexiones estratégicas sin servicio directo que presentan potencial de demanda.

De hecho, la nueva ruta con San Salvador no figuraba entre las conexiones directas existentes y permite cubrir uno de esos mercados latinoamericanos que hasta ahora carecía de enlace sin escalas con Barcelona. El crecimiento de la demanda registrado en los últimos años ha favorecido la puesta en marcha de la operación.

Ocho millones y 59 rutas

Los vínculos entre Catalunya y El Salvador también tienen una dimensión turística, empresarial y social. Barcelona concentra una parte relevante de la comunidad salvadoreña residente en Catalunya, mientras que las relaciones comerciales y los programas de internacionalización entre ambos territorios contribuyen a generar tráfico potencial.

La nueva conexión se suma así al crecimiento experimentado por la red de largo radio de El Prat durante las últimas dos décadas. Desde la creación del CDRA en 2005, el aeropuerto ha pasado de alrededor de un millón de pasajeros intercontinentales y 17 destinos de largo radio a rozar los ocho millones de viajeros y alcanzar 59 rutas directas.