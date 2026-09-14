Se buscan voluntarios para vivir en la Patagonia chilena: alojamiento y tres comidas diarias a cambio de 30 horas de trabajo semanales

¿Quién no ha fantaseado alguna vez con quedarse a vivir en la Patagonia chilena después de un viaje? La posibilidad de pasar una temporada entre montañas, lagos y naturaleza ahora está un poco más cerca gracias a una convocatoria de voluntariado que ofrece alojamiento, tres comidas diarias y excursiones gratuitas a cambio de 30 horas de trabajo semanal.

En el geoparque chileno

La iniciativa forma parte de un proyecto de conservación ubicado en la comuna de Lonquimay, en la Patagonia norte de Chile. El territorio forma parte de la Reserva de la Biosfera Araucarias y del Kütralkura, reconocida por la Unesco como el primer geoparque de Chile.

El lugar, que se extiende por unas 500 hectáreas junto a la Reserva Natural Alto Bío Bío, en la frontera con Argentina, recibe su nombre del idioma mapudungun, en el que 'kütral' significa 'fuego' y 'kura', 'piedra'.

El parque acoge distintas actividades relacionadas con la educación ambiental, la geología y el ecoturismo, además de labores de protección y conservación de especies, en las que el equipo ya trabaja desde el año pasado.

Beneficios del programa

Según detalla la oferta publicada en la plataforma Worldpackers, quienes se incorporen al programa tendrán que dedicar 30 horas semanales a las tareas del parque. Entre ellas se incluyen trabajos de jardinería y la construcción, reparación y conservación de senderos, domos, huertas y otras instalaciones.

A cambio, el proyecto garantiza dos días libres a la semana, una habitación compartida, desayuno, almuerzo y cena todos los días (incluso los de descanso), acceso básico a internet, uso libre de una cocina equipada y del servicio de lavandería, además de tours y excursiones gratuitas. Por otro lado, los voluntarios también podrán acceder a clases de idiomas sin coste y utilizar bicicletas libremente.

Requisitos y costes adicionales

La estancia tiene una duración mínima de cuatro semanas y máxima de doce. Al finalizar, el anfitrión entregará a los participantes un certificado de culminación del programa. No obstante, para participar, la convocatoria establece dos requisitos: tener entre 18 y 60 años y contar con un nivel fluido de inglés o un nivel principiante de español.

La plataforma señala que no se admitirán parejas o dúos. Además, cabe recordar que, aunque la propuesta permite vivir temporalmente a la Patagonia con alojamiento y comida incluidos, los participantes tendrán que hacerse cargo del resto de gastos asociados a su estancia.

Esto incluye los vuelos y posibles traslados, así como los trámites y el visado necesarios para entrar y permanecer legalmente en Chile durante toda la estancia pactada.