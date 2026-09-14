Las cosechas de fruta dulce son cada vez más tempranas: el cambio climático adelanta casi un mes la recogida de manzanas, higos y uvas

Higos, manzanas, peras… la temporada de recolección de algunas frutas se ha adelantado unas semanas este año en el interior de Catalunya a causa de las altas temperaturas, según la prensa local de Lleida. Diversos mensajes en redes sociales también señalan que algunos árboles comienzan a perder hojas, como si de otoño se tratara. Todavía no hay registros científicos que permitan confirmar que estos escenarios están teniendo lugar, pero la evidencia acumulada a lo largo de los años los señala como plausibles.

La floración de plantas y árboles, la maduración de sus frutos y la caída de las hojas están íntimamente ligadas al clima de una región, y varían anualmente de manera natural en función de las características meteorológicas de los días y meses previos, especialmente de la temperatura y la precipitación. En un contexto de cambio climático, con unos inviernos que tienden a ser más suaves, unas primaveras más breves y unos veranos más calurosos y largos, esa variabilidad natural da lugar a temporadas fruteras que se adelantan sistemáticamente.

Visualizar el cambio climático

Un estudio hecho por el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) en 2019, centrado en la Serra d’Almos, en la Ribera d’Ebre, con casi 50 años de datos, halló que árboles frutales como el peral, el melocotonero o el manzano, entre otros, florecen cada vez antes, la maduración del fruto y su recolección también se adelantan (más de un mes en el caso de las peras), mientras que la caída de las hojas se atrasa. La entidad, que monitoriza a escala catalana seis tipos de árbol frutal desde 2013, ha observado que la maduración de las olivas en el conjunto del país es cada vez más temprana, a razón de ocho días por década.

Aceitunas todavía verdes en un olivo, en Les Garrigues. / CAMARA DIGITAL

"Es una señal muy clara del impacto del cambio climático", apunta en conversación con Verificat Jordi Cunillera, jefe de la unidad de cambio climático de Meteocat. "Cuesta mucho hacer llegar el mensaje de qué puede pasar si la temperatura aumenta dos grados", reflexiona, pero los cambios fenológicos son una manera sencilla y clara de visualizarlo.

De hecho, la red fenológica del Meteocat ha detectado una segunda floración de plantas silvestres como el hinojo, la retama o el romero en los últimos otoños, un fenómeno inesperado que también se ha observado en otros puntos del sur de Europa. "Al haber tenido temperaturas otoñales similares a las de la primavera, la vegetación reacciona volviendo a florecer", describe el experto.

Una tendencia global

Lejos de ser un hecho aislado en Catalunya, el fenómeno es global. Las flores de Reino Unido florecen ahora un mes antes que en la era preindustrial, según un estudio con casi medio millón de observaciones, y los árboles chinos dan fruto cada vez antes, de acuerdo con otra investigación con más de dos mil datos.

Uno de los ejemplos más emblemáticos de esta tendencia son los cerezos de Kyoto, en Japón. Los registros que identifican el día en que alcanzan el máximo de floración se remontan al año 812. Los más de 1.200 años de datos revelan cómo a partir del siglo XIX la variabilidad natural vira hacia un adelantamiento sistemático. Ahora, el máximo esplendor de la floración ocurre hasta tres semanas antes que en la era preindustrial.

Visualización de la floración de los cerezos en Kyoto.

Temporadas más largas y sequías, garantía de estrés hídrico

Que las floraciones sean cada vez más tempranas y, por contra, las hojas caigan más tarde (en otras especies el efecto es opuesto, caen antes), se traduce en que el ciclo de vida de los árboles frutales se alarga. En consecuencia, necesitan agua durante más tiempo y esto, en un contexto de escasez de precipitaciones, dispara el estrés hídrico. Los árboles pueden incluso morir por falta de agua, como ha pasado con muchos pinos de la vertiente mediterránea a raíz de la última sequía, la más grave jamás registrada en Catalunya.

Incluso el crecimiento de los árboles se está viendo alterado por la crisis climática. "Las evidencias sugieren que los veranos más secos y más cálidos aumentan el estrés hídrico y térmico” sobre algunos árboles como el pino y el roble, que "terminan de crecer antes", explica a Verificat Guillermo Gea-Izquierdo, investigador del Instituto de Ciencias Forestales (ICIFOR-INIA CSIC), que ha publicado recientemente un estudio al respecto. El experto refiere que la situación ha llevado a que estos últimos años haya sido común ver a algunos árboles caducifolios, como fresnos o robles, perder hojas en pleno agosto.

Cunillera, del Meteocat, apunta en este sentido que se están llevando a cabo esfuerzos de gestión forestal para reducir el consumo de agua de los bosques, cuya extensión ha crecido mucho en los últimos años. Estos esfuerzos deberán lidiar, coinciden los expertos, con una realidad climática llena de incertidumbres, como unas sequías largas y recurrentes poco comunes en el clima conocido.