El reparto equitativo de los salarios, un desafío crítico para la estabilidad de las empresas familiares

Aunque algunas personas pueden pensar que la relación familiar en una empresa es una opción muy recomendable, a veces puede generar desacuerdos importantes entre los empleados.

Las empresas familiares pueden ser una alternativa muy arriesgada para los trabajadores. En este sentido, como los empleados forman parte del mismo núcleo familiar, pueden surgir muchos más problemas.

El mismo salario, pero diferentes obligaciones en la empresa

De hecho, un gran ejemplo de ello es la distribución salarial entre los familiares. A la hora de fijar los sueldos, un empleado puede no estar de acuerdo con la cantidad mensual que recibe.

A nivel general, cuanto trabajas en familia, los sueldos suelen ser los mismos entre sus empleados, ya que todos contribuyen al mismo hogar y negocio.

Sin embargo, hay casos donde este reparto puede considerarse injusto, debido a que una persona puede tener más obligaciones en la empresa que el resto.

Sacrificar rentabilidad a cambio de un ambiente familiar

Según asegura Sergio Bomba, propietario de la compañía Jamones Lazo, "no podemos cobrar lo mismo haciendo diferentes tareas". De hecho, para el empresario ganadero, esta desigualdad de salarios suele generar resentimiento en la familia.

En pocas palabras, al no tener las mismas obligaciones ni realizar un esfuerzo equivalente, que todos reciban el mismo salario no sería una opción adecuada. Esta situación puede hacer que el trabajador no vea rentable seguir en la empresa familiar.

Con todo, el factor económico suele influir bastante a la hora de elegir un empleo. Asimismo, puede haber personas más preocupadas por su porcentaje dentro de un negocio, lo que suele representarse mediante el sueldo.

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Por ello, un simple desajuste de responsabilidades puede tener consecuencias muy negativas en un negocio familiar, generando malentendidos entre los empleados, exigiendo una mayor compensación económica.