Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Elecciones SueciaMultasEnric MasDiada en ExtremaduraAccidente TorrellesSorteo LoteríaCrimen ManresaCeutaDetenidos DiadaCaso AndicTráfico Barcelona
instagramlinkedin

Combustibles

Precio de la gasolina y diésel hoy, 14 de septiembre en España: consulta el precio de los carburantes

Guerra de EEUU e Israel contra Irán, en directo

¿Cómo afectará a España el conflicto con Irán? Gas, gasolina, luz, inflación y euríbor, en el punto de mira

Precio de la gasolina y diésel hoy, 25 de marzo en España por la Guerra de Irán: cae la sin plomo 95, pero sube el gasóleo

Precio de la gasolina y diésel hoy, 25 de marzo en España por la Guerra de Irán: cae la sin plomo 95, pero sube el gasóleo

EL PERIÓDICO

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Alex R. Fischer

Ricard Gràcia

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El precio de los carburantes en España se encontraba en una trayectoria ascendente desde que el pasado 28 de febrero estallara el conflicto armado entre Estados Unidos, Israel e Irán. Los ataques, dadas las enormes reservas de petróleo iraníes y su posición geoestratégica al controlar el estrecho de Ormuz, impulsaron al alza los precios de la gasolina, además de otras repercusiones para la economía global.

España, aunque no importa petróleo de Irán de manera directa, no se encontraba al margen de esta crisis. Con todo, el acuerdo de paz alcanzado en junio entre ambos países invirtió la tendencia y la caída del barril de Brent se trasladó a los surtidores españoles, donde el precio de los carburantes se vio rebajado. Más tarde, los intermitentes ataques que se siguen dando de un lado y del otro han convertido los precios del carburante en un índice volátil y de constantes altibajos.

Precio medio de la gasolina y el diésel hoy, 14 de septiembre

El precio medio de la gasolina en toda España se sitúa en 1,869 euros/litro, 0,005 por encima del precio que el día anterior. Antes del inicio de la operación militar, el litro de gasolina sin plomo 95 rondaba los 1,475 euros.

En cuanto al diésel, el precio medio se sitúa en 1,846 euros/litro, 0,006 más que el día anterior. Cabe recordar que el gasóleo es un combustible esencial para el transporte de mercancías y el sector profesional.

Este es el precio medio del litro de gasolina y diésel en España ahora mismo

El encarecimiento que experimentaron ambos carburantes en las últimas semanas se explica por la presión alcista del crudo en los mercados internacionales y por el aumento de los costes mayoristas que se trasladaron al precio final en el surtidor.

Noticias relacionadas

¿Por qué sube el precio del combustible?

El repunte de los precios se produjo tras el lanzamiento de misiles y los ataques a varios buques cerca del estrecho de Ormuz, un paso de 38 kilómetros por el que transita en torno a una quinta parte del suministro mundial de petróleo. Las exportaciones energéticas de Oriente Medio quedaron en gran parte aisladas del resto del mundo por el cierre efectivo del estrecho, lo que alteró las rutas de suministro y forzó a cientos de buques a echar el ancla.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Audiencias TV ayer: 'La Sexta Xplica alcanza a 'Malas Lenguas' en su duelo más reñido, 'La ruleta' vuelve líder a la noche y 'La Vuelta' logra máximo de temporada
  2. Un error garrafal de la acusación retrasa el auto de juicio oral de la esposa de Sánchez y obliga al juez Peinado a buscar un apaño para salvar sus dos años y cinco meses de instrucción
  3. Marc (25 años), tras 70 días viviendo en una tienda de campaña en el bosque: 'Cuando vives en un entorno natural ni siquiera te das cuenta pero empiezas a encontrarte mucho mejor
  4. Tres generaciones entre Extremadura y Catalunya: 'Mis hijos se sienten catalanes, pero también un poco extremeños
  5. Moncloa gastó ocho millones en una plataforma de inteligencia que no funcionó en la crisis de Ceuta
  6. Ron Wood, corazón ‘stone’ y memoria fibrosa del rock’n’roll en un memorable concierto en Barcelona, “mi segundo hogar”
  7. La Garrotxa pide 'frenar' el crecimiento de población porque está 'al límite' y advierte de problemas de infravivienda
  8. Celestino Corbacho, del chozo extremeño a la alcaldía de L'Hospitalet: 'Catalunya no me ha regalado nada, pero me dio todas las oportunidades

Precio de la gasolina y diésel hoy, 14 de septiembre en España: consulta el precio de los carburantes

Precio de la gasolina y diésel hoy, 14 de septiembre en España: consulta el precio de los carburantes

El empleo extranjero marca un nuevo récord con 3,55 millones de ocupados en agosto

El empleo extranjero marca un nuevo récord con 3,55 millones de ocupados en agosto

El Imserso abre hoy sus viajes de 2026-2027: precios, destinos y fechas para reservar

El Imserso abre hoy sus viajes de 2026-2027: precios, destinos y fechas para reservar

Las Bolsas sucumben al miedo a un parón de la IA y el petróleo rebasa los 107 dólares

Las Bolsas sucumben al miedo a un parón de la IA y el petróleo rebasa los 107 dólares

Ibon Berasategui (32 años) muestra a su hermano urbanita la vida en la montaña por un alquiler de 100 euros al mes: "Es cierto que le gusta un poco el mundo rural, pero no tanto como a mí"

Ibon Berasategui (32 años) muestra a su hermano urbanita la vida en la montaña por un alquiler de 100 euros al mes: "Es cierto que le gusta un poco el mundo rural, pero no tanto como a mí"

El pluriempleo marca récord con 651.200 personas que ya tienen más de un trabajo

El pluriempleo marca récord con 651.200 personas que ya tienen más de un trabajo

Revolut supera los 7 millones de clientes en España y se acerca a los grandes bancos en el 'top 4' del país

Revolut supera los 7 millones de clientes en España y se acerca a los grandes bancos en el 'top 4' del país

Revolut supera los 7 millones de clientes en España y se acerca a los grandes bancos en el 'top 4' del país