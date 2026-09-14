La economía catalana sigue creciendo más que la española, espoleada por el gasto de las familias

La economía catalana sigue creciendo por encima de la media de la española, espoleada por el consumo de las familias y el gasto público. El Idescat ha confirmado este lunes que el producto interior bruto (PIB) de Catalunya creció a lo largo del segundo trimestre un 3% interanual, tres décimas por encima de la media española. La diferencia se explica, eminentemente, por un mayor gasto tanto de los hogares, que mantienen el tirón pese a la progresiva pérdida de poder adquisitivo generada por la crisis de Oriente Medio, y el gasto público de las administraciones.

La actividad económica en Catalunya mantiene el tirón pese a los vaivenes internacionales. Está el motor interno, que durante el presente ciclo expansivo ha sido protagonista a la hora de explicar el buen momento macroeconómico. "La demanda interna es el componente que más contribuye al crecimiento del PIB", apunta el Idescat en su nota. El mercado laboral funciona, en Catalunya roza -y por momentos supera- los cuatro millones de afiliados a la Seguridad Social y eso permite que los consumidores gasten y dinamicen la economía. Concretamente, el consumo de los hogares es hoy un 3,4% superior al de hace un año. Hay más actividad, otra cosa es que haya más riqueza por habitante, donde ahí la coyuntura no es tan boyante.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Gráfico que muestra la evolución del PIB de Cataluña.

No obstante, el sector exterior también está acompañando, pese a las dificultades de varias economías vecinas. Tanto vía ingresos por turistas como por importaciones. Según los datos actualizados por Idescat, el consumo de los no residentes crece a un ritmo interanual del 10,2% y las exportaciones totales al extranjero registran un incremento del 1,9%.

Por sectores económicos, los servicios le han tomado el relevo a la construcción como el sector que más está creciendo, registrando un incremento interanual del 3,8%. Las obras y rehabilitaciones aumentaron su actividad un 3,7%, una décima menos y con una desaceleración notable. Y es que la construcción venía siendo el sector -descontando la agricultura, con un peso muy minoritario en el conjunto de la economía- que más ha estado tirando durante el último año. En el segundo trimestre registró un avance del 3,7% y venía de cerrar el 2025 en un 7,2%.

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La industria, pese a las recientes alertas de los grupos electrointensivos de que reducirán actividad si sigue encareciéndose la electricidad y el gas, mantiene registros estables y un crecimiento moderado pero constante. En el segundo trimestre del año puntuó un 1,3% interanual y desde mediados de 2024 que mantiene una horquilla de tres décimas arriba y tres décimas abajo.