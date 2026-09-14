Montse Cespedosa, asesora financiera, sobre el ingreso neto a la hora de conceder una hipoteca: "Da igual las pagas que tengas"

A la hora de tramitar una hipoteca, el banco suele tener en cuenta diferentes requisitos económicos para establecer la cantidad de dinero que puede prestar, así como la cuota hipotecaria que su cliente puede asumir, sin perjudicar su situación financiera.

Ahora bien, siempre pueden surgir dudas sobre cómo calcula el banco nuestros ingresos, ya sea teniendo en cuenta las pagas dobles, ingresos brutos o los impuestos añadidos.

La importancia de los ingresos netos en la concesión de hipotecas

Según Montse Cespedosa, experta en hipotecas y asesora financiera, esta es una duda habitual entre las personas que compran una vivienda. Por ejemplo, si tenemos un sueldo mensual de 1.900 euros y dos pagas dobles, podemos preguntarnos cómo se computan los ingresos en el banco.

En este caso, ¿la entidad financiera calculará este dinero como 2.200 euros multiplicados por 12?, o incluso ¿tendrá en cuenta las pagas dobles? Pues según afirma Cespedosa, "da igual las pagas que tengas", y no importaría en cuántos pagos se distribuye nuestro salario.

De este modo, el único aspecto que se tiene en cuenta serían los ingresos netos 'completos'. "Todos los bancos los computan igual", admite la asesora, lo que simplifica bastante el cálculo.

Cómo calcular los ingresos netos globales

Ahora bien, ¿cómo podemos saber nuestros ingresos netos totales? La forma más sencilla de saberlo sería mediante el certificado de ingresos y retenciones.

Este es un documento que las empresas entregan al trabajador, donde se incluye el dinero total y las cantidades que se descuentan en concepto de impuestos.

El siguiente paso será tomar nuestros ingresos brutos y restar las retenciones y la aportación a la Seguridad Social. De este modo, la cifra restante será el ingreso neto global, un dato que los bancos tienen en cuenta para analizar los ingresos de cada persona.

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Con todo ello, un simple cálculo puede marcar una gran diferencia antes de solicitar la hipoteca, sobre todo cuando nuestro salario es ajustado o no estamos seguros de qué decisión tomar.