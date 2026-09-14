Alejandro, 32 años, cuenta su experiencia como maestro de guardería en Irlanda: "Ahorraba unos 1.000 euros fijos al mes"

Marcharse a trabajar al extranjero continúa siendo una opción para muchos jóvenes españoles que buscan mejores condiciones laborales o simplemente la posibilidad de ahorrar. El coste de la vivienda y de los productos básicos ha aumentado durante los últimos años y guardar una parte importante del salario a final de mes se ha convertido en una tarea complicada para quienes pagan un alquiler. La situación resulta especialmente llamativa en profesiones cualificadas en las que los sueldos no siempre permiten generar un colchón económico después de afrontar los gastos cotidianos.

Irlanda suele aparecer entre los destinos elegidos por españoles que buscan empleo fuera, aunque también es conocida por sus elevados precios, especialmente en materia de vivienda. La diferencia está en la relación entre esos gastos y los salarios que se pueden conseguir. Pagar más por determinados productos o servicios no implica necesariamente tener menor capacidad de ahorro si los ingresos también son considerablemente mayores. La experiencia de Alejandro Mesa, maestro de 32 años, sirve precisamente para ilustrar este contraste después de pasar algo más de un año trabajando en el país.

14 meses trabajando en Irlanda

Alejandro vivió y trabajó en Irlanda durante 14 meses. Allí encontró empleo en una escuela infantil y cobraba alrededor de 2.500 euros mensuales. A la hora de hacer balance, pone sobre la mesa sus principales gastos para explicar cuánto dinero conseguía reservar. Pagaba unos 650 euros por una habitación en un piso compartido, mientras que las facturas de electricidad y gas se situaban generalmente entre 60 y 80 euros al mes. El agua, recuerda, no suponía para él un recibo adicional, ya que en Irlanda es gratis. A esto añadía aproximadamente 200 euros mensuales para la compra y otros 40 euros destinados al gimnasio.

Ahorrar es una quimera hoy en día para muchos españoles. / INFORMACIÓN

Ahorrar 1.000 euros al mes

Después de sumar los gastos cotidianos y otras partidas, Alejandro calcula que conseguía reservar alrededor de 1.000 euros todos los meses. "Ahorraba unos 1.000 euros fijos", explica al recordar aquella etapa. Si se multiplica esa cantidad por los 14 meses que permaneció en Irlanda, el resultado coincide con el balance que hace de su experiencia: unos 14.000 euros ahorrados. Una cantidad que, sostiene, le resultaría muy difícil guardar actualmente trabajando como maestro en España, especialmente teniendo que afrontar un alquiler o compartir vivienda.

Diferencia con España

El contraste le resulta todavía más evidente al comparar los trabajos que ha desempeñado. Según cuenta, en España percibe alrededor de 1.900 euros trabajando como maestro de Primaria, mientras que en Irlanda cobraba unos 2.500 euros en una escuela infantil. También señala que un profesor que trabaja allí en Educación Primaria puede alcanzar salarios superiores, aunque las cantidades concretas dependen del puesto, la experiencia, las condiciones laborales y otros complementos. "Hoy en día en España, siendo maestro y compartiendo piso o viviendo de alquiler, sería imposible con el sueldo que tenemos poder ahorrar 1.000 euros", sostiene.

Sueldos europeos

Alejandro también cuestiona una de las ideas habituales cuando se habla de trabajar en Irlanda: que el elevado coste de vida termina anulando por completo la ventaja de cobrar un sueldo mayor. Reconoce que existen partidas especialmente caras, con la vivienda como uno de los ejemplos más claros, pero asegura que en numerosos gastos cotidianos las diferencias no son tan grandes como podría pensarse. "Podemos pensar que los gastos en Irlanda son mucho más altos, pero en muy pocas cosas. En el día a día los gastos son los mismos", explica desde su experiencia. Y amplía esa comparación a otros destinos europeos, mencionando países como Alemania, Suecia, Finlandia, Dinamarca o Países Bajos, donde considera que determinadas profesiones cuentan con remuneraciones superiores a las españolas.

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Después de 14 meses, las cuentas de Alejandro son sencillas: unos 2.500 euros de ingresos mensuales durante su etapa en Irlanda y alrededor de 14.000 euros acumulados al regresar. Su conclusión no es que vivir en el extranjero resulte barato, sino que el salario puede ofrecer un margen mucho mayor después de pagar los gastos. "Los salarios en España siguen muy estancados", concluye.