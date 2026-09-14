Luce, la joyería que brilla en la sonrisa

Hace tres años Jordi Iserte trabajaba como director de inversiones en una multinacional. La entrada de un fondo estadounidense le abrió una puerta de salida de la compañía para poner sus conocimientos en negocios en una idea que le rondaba ya hacía tiempo a su pareja, Mariana Trincado, odontóloga con una larga trayectoria: profesionalizar y convertir en un accesorio más la joyería dental, una tendencia vinculada hasta hace muy poco a artistas y determinados nichos de moda. De esa sintonía, nació en 2024, en la clínica The Practice, en el barrio de Sant Antoni de Barcelona, Luce, con el objetivo de convertir grillz y gems, en piezas más del joyero, con el aval de profesionales de la odontología y el uso de moderna tecnología.

Luce surgió de la constatación de que la joyería dental estaba ganando popularidad, pero se ofrecía en muchos casos de una manera artesanal y sin supervisión sanitaria. «No la hemos inventado nosotros», explican Jordi y Mariana que sí resaltan el respaldo profesional como elemento diferencial de la firma. Detrás de cada pieza que se coloca en los dientes, hay un proceso médico: se hace una revisión, radiografía y valoración para comprobar que la boca está sana y que el diente elegido para colocar la pieza es el correcto, que no hay caries ni riesgo para las encías. La colocación y retirada se realiza siempre en consulta.

Mariana Trincado muestra el expositor de 'grillz'. / Belén González

“Tocamos dientes, sabemos tocar los dientes, conocemos los dientes y utilizamos toda la tecnología: escáneres digitales, sintetizadores y también mantenemos el soporte de joyeros expertos. Este combo creo que mejora lo que hay actualmente. De ahí nace Luce y estamos muy contentos con el resultado final”, subraya Mariana. La boca del cliente –paciente, lo suele llamar- se escanea en 3D y, a partir de ese ahí, los diseñadores pueden crear una pieza completamente personalizada, con el ajuste perfecto. “La tecnología nos da una precisión milimétrica en las estructuras, pero el acabado final - pulido, el esmaltado, el engastado de las piedras- se sigue haciendo a mano, uno a uno, por nuestros artesanos”, matiza Mariana.

Cromo-cobalto y oro

La joya puede partir de un modelo del catálogo o de una idea del propio cliente y se hace en cromo-cobalto (con el aspecto de la plata, que en boca puede producir alergias y se deteriora con la saliva) y oro, de 18 quilates, el empleado en odontología. La oferta se basa en tres tipos de piezas: las 'gems', pequeños cristalitos de Swarovski que se fijan al diente y cuestan 30 euros, y los stars, diseños propios que también van fijados, con un precio de entre 90 o 150 euros. Los 'grillz' son piezas removibles (de quita y pon) y hechas a medida para cada boca. El cliente puede elegir su diseño y los precios parten desde 200 o 300 euros pero pueden subir considerablemente en función del tamaño y los materiales, si se emplean piedras preciosas por ejemplo.

Además de Jordi y Mariana, Luce tiene detrás un equipo interdisciplinar de una decena de personas del que también forman parte diseñadores, creativos, joyeros, protésicos y creadores de contenido, ya que buena parte del negocio se hace a través de la página web (www.luce.es) y se mueve en canales digitales y redes sociales, Instagram (luce_bcn) y TikTok principalmente.

Detalle de algunos de los 'grillz' de Luce / Belén González

Desde su cuartel general en Barcelona, en la clínica The Practice, la firma ha creado una red de centros en varias ciudades (Madrid, Sevilla, Castellón, Valencia, Bilbao y Mataró entre ellas). Existen ya una decena, que antes de que acabe el año llegarán a 25. Son los Luce Studios, que aspiran también a dar el salto fuera de España, tras haber captado el interés de potenciales inversores. Una plataforma tecnológica propia que conecta todo el sistema: los Luce Studios, los laboratorios y toda la gestión clínica, incluyendo consentimientos informados y trazabilidad de cada pieza.

Artistas, festivales y marcas

El negocio ha encontrado un filón en artistas, festivales y marcas, además de participar en producciones audiovisuales. Luce ha hecho piezas dentales para Adidas, Wilson, Under Armour, Victoria y Jack Daniel’s entre otros. “Las marcas cada día quieren diferenciarse un poco más y quieren hacer cosas más explosivas, genuinas. Nos llaman mucho para eventos. Para comunicar de una forma diferente, una joya dental en la boca es algo muy diferente y también muy divertido”, explica Mariana mientras muestra unas piezas minúsculas en resina con forma de raqueta de tenis hechas para Wilson.

Luce dispone de escáneres 3D portátiles para tomar imágenes de la boca con los que puede desplazarse. Así, Mariana y Jordi recuerdan como un domingo a las 11 de la noche fueron a escanear la boca al estudio de grabación del cantante Dei V, que quería un 'grillz' con el título de una de sus canciones. Mariana se lo colocó unos días más tarde en el camerino del Movistar Arena donde ofrecía un concierto. En algunos eventos en los que han participado se han desplazado hasta un equipo de 8 personas.

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Satisfechos con la marcha de un negocio que no deja de crecer, Mariana y Jordi defienden un efecto en la joyería dental que va más allá de la estética. “Lucir una joya dental hace que sonrías más. Y esa preocupación por mostrar una sonrisa bonita lleva a un mayor cuidado de la salud bucodental”, cuentan ambos. La boca, como un espacio para expresarse y comunicar.