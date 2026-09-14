Lagarde, a contracorriente: apuesta por que Europa acelere en la IA mientras EEUU hace sonar todas las alarmas

Mientras en EEUU suenan todas las alarmas por la velocidad en el desarrollo de la IA, una de las voces más autorizadas de Europa apuesta por pisar a fondo el acelerador. La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha reclamado que el Viejo Continente redoble esfuerzos a la hora de desarrollar su propio sector de la IA, además de un esfuerzo paralelo por integrar los avances realizados en EEUU. La máxima autoridad del Eurobanco considera que la apuesta de Europa por una industria propia es clave "para mantener suficiente autonomía y no ser arrastrados por los inconvenientes del mercado estadounidense".

"Existe un gran debate sobre si el despliegue de la IA en Estados Unidos constituye una burbuja. El personal del BCE ha analizado revoluciones tecnológicas anteriores y las correcciones han formado parte de ese patrón. Nadie sabe si esta seguirá una trayectoria similar, pero, de ser así, sentiremos sus efectos aquí, en Europa", ha indicado Lagarde en un evento en Viena (Austria), en declaraciones recogidas por 'Europa Press'.

La economista francesa, que podría abandonar antes de tiempo su cargo al frente del BCE según rumores aflorados en las últimas semanas, ha señalado ya en varias ocasiones la urgencia que representa para Europa acelerar en el desarrollo de la IA, con el fin de acortar la distancia acumulada en los últimos años respecto a EEUU y China, las dos potencias mundiales del sector que cuentan con los laboratorios más punteros del mundo.

Los gurús estadounidenses acuerdan frenar

Mientras Europa busca sacar ventaja, en EEUU reina el pánico generalizado sobre el avance de la IA. La dimisión el pasado miércoles del investigador de la 'startup' de IA Anthropic, Jacob Coxon, ha desatado una oleada de testimonios dentro de la industria que compartían el miedo a la IA, después de alertar sobre la posibilidad de que pueda acabar con la raza humana antes de 2030. Los CEOs de los principales laboratorios, Sam Altman (OpenAI), Dario Amodei (Anthropic) y Elon Musk (X), han coincidido en que la industria debe levantar el pie del acelerador en el desarrollo de esta tecnología, poniendo el primer gran freno a un sector que vivía en constante explosión.

De hecho, OpenAI, que tenía planeado salir a Bolsa tan pronto como este año en una de las mayores operaciones de la historia de los mercados, ha puesto en pausa sus planes. Sam Altman ha sido categórico, confesando que sería "un momento poco aconsejable" para hacerlo.

Productividad como gran incentivo

Acelerar en la adopción de la IA podría ayudar a elevar la productividad, uno de los grandes debes de Europa en los últimos años. Lagarde ha subrayado en su conferencia que un mayor despliegue podría elevar la productividad hasta un 4% en una década, mientras que el archiconocido informe Draghi estimaba que un incremento del 2% en el mismo periodo de tiempo permitiría cubrir una tercera parte del coste las inversiones estratégicas necesarias en el continente.

Mientras que EEUU cuenta con OpenAI y Anthropic como principales puntas de lanza en la industria, y China hace lo propio con DeepSeek, Kimi o ByteDance, Europa solo tiene un nombre de proyección internacional: Mistral. La start-up francesa, fundada en 2023, es una de las principales esperanzas del Viejo Continente en la industria, y el pasado 8 de septiembre levantó 3.000 millones en una ronda liderada por Samsung, superando los 21.000 millones de valoración. "Europa tiene una base sobre la que construir: la empresa francesa Mistral ha lanzado su última generación de modelos con pesos abiertos", ha mencionado Lagarde.

Sin embargo, la francesa ha destacado también una empresa española: Multiverse Computing. "Una firma de San Sebastián ha comprimido un modelo abierto chino en una versión que ahora obtiene mejores resultados en pruebas de referencia independientes que cualquier otro modelo europeo", ha destacado la presidenta del Eurobanco, mostrando que Europa tiene talento para dar el siguiente paso en la industria de la IA.