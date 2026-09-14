Juli, carpintero metálico: "Me levantaba a las cinco de la mañana y llegaba a casa a las ocho o nueve de la tarde"

Empezó acompañando a su padre con apenas 13 años, a los 16 ya trabajaba y solo tres años después consiguió comprarse una vivienda. Julián Iruela, conocido en redes sociales como JuliMetal, lleva 25 años dedicado a la carpintería metálica, una profesión que aprendió prácticamente desde niño y que ha evolucionado en todos estos años, tal como ha explicado en una entrevista en el podcast Sector Oficios.

Natural de Móstoles, Madrid, Julián comenzó siguiendo los pasos de su padre, que inicialmente se dedicaba a montar cerraduras. "Con 13 años ya lo acompañaba", recuerda. Poco después montaron un pequeño taller y comenzó a familiarizarse con la soldadura y la carpintería metálica.

Los estudios, reconoce, nunca fueron lo suyo. "Con 16, como no me gustaban, mi padre, como era antes: ‘No te gusta estudiar, pues a trabajar’”, recuerda.

Y trabajar significaba jornadas muy diferentes a las actuales. Para llegar a una de sus primeras obras tenía que combinar moto, tren, autobús y desplazamientos a pie. “Me llevaba como dos horas llegar a la obra. Me levantaba a las cinco de la mañana y llegaba a casa a las ocho o nueve de la tarde", recuerda.

Pero no lo vivía como un castigo, de hecho, asegura que le gustaba. Más claro lo tuvo tras recibir su primera nómina. "Vi el primer sueldo y dije: ya no vuelvo a estudiar". Desde entonces, disciplina absoluta, pues asegura no haber estado ni un día de baja en 25 años de trabajo.

Una casa con 19 años

Su entrada tan temprana en el mercado laboral le permitió independizarse también muy joven. "Con 19 años me compré una casa", cuenta. Un año después ya se había marchado de casa de sus padres.

Una situación que él mismo reconoce imposible para los jóvenes actuales. "Ahora ni de coña, sería imposible", añade.

Actualmente, Juli trabaja en la empresa familiar de carpintería metálica en la que también sigue involucrado su padre, que tiene 68 años y no quiere jubilarse."Es el primero que llega y el último que se va", explica.

“Ahora se trabaja menos”

Julián también reflexiona sobre el cambio de mentalidad entre generaciones. Su empresa tiene actualmente un horario de 7.30 a 15.30 horas, una medida que considera necesaria para poder atraer trabajadores. “Si no, no encuentras a nadie”, asegura.

Recuerda que cuando comenzó era habitual trabajar de lunes a sábado y terminar las jornadas cuando se terminaba el trabajo, no cuando llegaba una hora determinada.

"Ahora dices que quieres trabajar un sábado, pagues lo que le pagues, y no quieren", sostiene. Según su percepción, las prioridades han cambiado: “La gente prefiere ganar menos y trabajar menos. Y vivir”.

Aunque considera comprensible esa mentalidad, también plantea que si se reducen las horas de trabajo también resulta más complicado mantener la producción.

Busca jóvenes para enseñarles el oficio

La falta de profesionales es precisamente uno de los problemas que detecta en la carpintería metálica. JuliMetal explica que actualmente está buscando “un chaval joven” al que formar desde cero y con quien pretende mostrar en redes sociales todo el proceso de aprendizaje.

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"Hoy en día es muy difícil encontrar a alguien y decirle: hazme esto; que vaya, lo ponga, lo mida, lo fabrique, lo monte y, sobre todo, lo deje terminado y rematado”, explica. Para él, la carpintería metálica exige mucho más que dominar una máquina de soldar.