Ibon Berasategui (32 años) muestra a su hermano urbanita la vida en la montaña por un alquiler de 100 euros al mes: "Es cierto que le gusta un poco el mundo rural, pero no tanto como a mí"

Cada vez hay más personas que dan el paso de irse de las grandes ciudades para instalarse en aldeas remotas en medio de las montañas. La mayor parte de esa gente vive de manera completamente autosuficiente, pero no es algo que todo el mundo pueda llevar a cabo.

Ibon Berasategui forma parte de una aldea ubicada en mitad de las montañas asturianas donde, junto con más gente, tiene una vida dedicada a la naturaleza. También destaca su situación, ya que consigue un ahorro de dinero enorme, pagando mucho menos al mes que en cualquier gran ciudad española, donde el precio del alquiler está por las nubes.

Día a día en la naturaleza

Ibon Berasategui, de 32 años, prefiere vivir con la tranquilidad que da la naturaleza, pero sin dejar de tener ciertas comodidades, como tener conexión a internet o comprar comida del supermercado. Por este motivo, en el último vídeo de su canal de YouTube @CronicasBerasategui, Ibon ha enseñado a su hermano Pablo, cómo es su día a día en medio de la naturaleza y algunos de los proyectos que tiene planeados, como el de su nueva casa.

Para empezar, el hombre presenta el gran contraste entre él y su hermano. "Hoy me he traído aquí a mi hermano, que es un poco urbanita. Es cierto que le gusta un poco el mundo rural, pero no tanto como a mí", expone Ibon, explicando que su hermano, a diferencia de él, vive en la ciudad.

'House Tour' de Ibon

En el transcurso del vídeo, Ibon realiza un detallado 'house tour' a Pablo en el que le muestra todos los avances que ha realizado en su actual hogar. Desde unas grandes butacas recicladas y un antiguo horno de leña, con el que suele cocinar, hasta la zona en la que se ha construido un escritorio y un improvisado gimnasio con materiales reciclados.

Ibon realiza un detallado 'house tour' a Pablo en el que le muestra todos los avances que ha realizado en su actual hogar. / Youtube / CronicasBerasategui

Tras finalizar de mostrarle la casa en la que está viviendo actualmente, por la que paga unos 100 euros de alquiler al mes, Ibon empieza a mostrar su terreno, en el que planea vivir en el futuro: "Este es mi terreno, que compré hace un tiempo. La zona por la que hemos entrado está en modo selva. Y aquí es donde va a ir la casa que voy a empezar a construir".

Nuevo gallinero e invernadero

También explica dónde se plantea construir un nuevo gallinero y un invernadero, que irá justo al lado de su actual huerto, en el que tiene desde lechuga hasta acelgas y judías verdes. "Yo había pensado ubicar el invernadero en esta zona que ya está aplanada. Todo esto va a ser una gran huerta y al lado irá el gallinero", explica el hombre, recalcando la importancia de las gallinas en su nuevo proyecto.

Ibon empieza a mostrar su terreno, en el que planea vivir en el futuro. / Youtube / CronicasBerasategui

Finalmente, Ibon explica cómo planea construir su nuevo hogar: "Todo esto hay que aplanarlo para poner la nueva casa. Van a ser como 60 o 70 metros cuadrados de casa. Va a tener dos plantas. Voy a dejar la primera planta para el comedor y mi dormitorio. Además, voy a dejar un hueco para el coche. La verdad es que aquí hay mucho hueco y quiero también poner un estanque para los patos".