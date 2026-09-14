Guillermo Casar, CEO de TIWI: "La calma mental también forma parte del trabajo"

TIWI nació en 2014 a raíz de un viaje inesperado a Tánger. Allí, Guillermo Casar conoció a una mujer con fotofobia que apenas podía salir de casa y no tenía recursos para comprarse unas gafas de sol. Guillermo decidió regalarle las suyas. Aquel encuentro le hizo tomar conciencia de la importancia que puede tener algo aparentemente tan cotidiano como unas gafas y fue el punto de partida de una idea que acabaría convirtiéndose en TIWI.

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¿Quién es Guillermo Casar?

Soy una persona inquieta, creativa y bastante inconformista. Siempre he tenido la necesidad de crear cosas y darles personalidad. Me apasiona rodearme de gente con talento. Creo mucho en la intuición, en el trabajo constante y en hacer las cosas desde la autenticidad. También me interesa mucho seguir creando, evolucionando y rodearme de personas que aporten diferentes perspectivas y talento al proyecto.

¿Qué te inspiró a empezar tu carrera profesional?

La necesidad de construir algo propio. Siempre me atrajo más crear que seguir caminos demasiado establecidos. Me interesaba mucho el mundo de la moda, el diseño, y siempre he sido un apasionado de las gafas de sol. Desde el principio me interesaba poder dar personalidad a las cosas y construir un proyecto con un carácter propio, algo que pudiera evolucionar con el tiempo.

La clave de tu éxito

No obsesionarme con el éxito. Creo más en la constancia, en tener una visión clara y en mantener una forma de hacer las cosas aunque las tendencias cambien. También ha sido clave rodearme de personas mejores que yo en muchas áreas. Creo que tener una visión clara y confiar en ella es fundamental, pero también lo es saber escuchar y aprender de las personas que tienes alrededor.

Experiencia más gratificante

Ver cómo una marca que nació de una idea acaba formando parte del día a día de tanta gente. Me sigue impresionando ver unas TIWI por la calle o entrar en una óptica y sentir que el proyecto ha adquirido una dimensión propia. Es muy gratificante comprobar que aquello que empezó como una idea ha ido creciendo y que la gente lo ha hecho suyo. Al final, eso es lo que hace que una marca tenga realmente recorrido.

Mayor desafío y cómo lo has superado

Probablemente gestionar la presión y aprender a convivir con la incertidumbre. Emprender tiene momentos muy buenos, pero también otros muy duros. Con el tiempo aprendes que no puedes controlar todo y que la calma mental también forma parte del trabajo. Aprendes a convivir con situaciones que no puedes prever y a entender que no todo depende de ti. Esa experiencia también te ayuda a afrontar las decisiones de una manera diferente.

¿Cómo afrontas el riesgo?

Con naturalidad, pero intentando ser cada vez más estratégico. Cuando empiezas eres mucho más impulsivo; con los años entiendes que las decisiones afectan a muchas personas. Aun así, sigo pensando que sin asumir riesgos es imposible hacer algo realmente diferente. Creo que hay que asumirlos, pero siendo consciente de las consecuencias y aprendiendo con cada decisión. Con los años también entiendes que ser estratégico forma parte de la manera de afrontar esos riesgos.

¿Cómo te mantienes motivado?

Me motiva crear. Pensar campañas, colecciones, colaboraciones o ideas nuevas. También me motiva mucho sentir que seguimos evolucionando y no acomodarnos nunca. Me gusta pensar en nuevas ideas y seguir buscando maneras de hacer cosas diferentes. Esa necesidad de crear y de seguir evolucionando es, en gran parte, lo que me mantiene motivado.

¿Qué legado te gustaría dejar en la tierra?

Me gustaría dejar algo con identidad propia, que haya inspirado a otras personas a crear, a arriesgarse y a confiar en su manera de ver las cosas. Y, en lo personal, que quienes han compartido el camino conmigo sientan que les aporté algo positivo.

Un consejo para nuevos profesionales

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Que no intenten parecerse demasiado a nadie. Hoy todo el mundo sigue tendencias, pero al final lo que realmente marca la diferencia es tener personalidad y paciencia para construir algo sólido. Creo que es importante confiar en la propia manera de hacer las cosas y no tener demasiada prisa. Construir algo sólido requiere tiempo, constancia y una manera de hacer las cosas que te represente.