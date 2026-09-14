La fabricante de satélites Open Cosmos recibe 300 millones de euros para ampliar su capacidad de producción

Nuevo logro para la industria espacial catalana. La fabricante de satélites e infraestructura para el espacio Open Cosmos ha cerrado una ronda de inversión casi de récord en el ecosistema que se destinará en gran medida a ampliar la capacidad de producción de la compañía. Son 300 millones de euros que permitirán, según precisa la empresa en un comunicado, "ampliar la capacidad de fabricación en serie de satélites" y "acelerar el despliegue de servicios de inteligencia y conectividad mediante la expansión de sus proyectos" principales.

Fundada por un ingeniero nacido en Barcelona, pero criado en Mallorca, Open Cosmos tiene, en realidad, su sede en Reino Unido. Sin embargo, la empresa ha situado una de sus sedes y centros de fabricación principales en la capital catalana, desde donde ha ejecutado proyectos como por ejemplo la construcción de un satélite que funcionará como el primer laboratorio de pruebas del espectro 6G en Europa.

De ahí que una de las evidentes beneficiarias de esta inyección de capital vaya a ser la infraestructura que esta compañía tiene en Catalunya, territorio, por cierto, en el que todavía son raras las operaciones tan cuantiosas. A modo de ejemplo, entre 2025 y 2026 solo se han cerrado dos rondas de financiación de más de 100 millones de euros y ambas son de la de la empresa de 'software' Factorial.

"Europa necesita reforzar su soberanía tecnológica y espacial, y España debe desempeñar un papel protagonista en este reto", valora el fundador y consejero delegado de Open Cosmos, Rafael Jordà, en el comunicado. "Con esta inversión podremos ampliar nuestras capacidades industriales, acelerar el desarrollo de nuevas constelaciones y consolidar a España como uno de los principales polos de innovación y fabricación del continente", remata.

Socios inversores

Los 300 millones de euros para participar de esta meta proceden de socios como las firmas de inversión inglesas Lightrock y ETF Partners, el Institut Català de Finances (ICF), la incubadora también británica Entrepreneurs First y dos fondos de pensiones internacionales cuya identidad no desvela la tecnológica. Son todas estas figuras las que han liderado una operación en la que también han participado los madrileños A&G Global Investors, los suecos Trill Impact, los de nuevo británicos Phoenix Court y Convex Group, el fondo de capital riesgo del Gobierno del Reino Unido (NSSIF), un brazo inversor del Banco Santander o la reputada red de emprendedores Endeavor, entre otros.

"El mercado espacial comercial está entrando en una nueva fase, en la que los gobiernos y las empresas necesitan cada vez más socios de confianza para proporcionar infraestructuras críticas", contextualiza un socio representante de Lightrock, Ashish Puri. "Open Cosmos ha construido discretamente la profundidad técnica, la capacidad de fabricación y la tracción comercial necesarias para liderar este cambio", justifica el mismo.

"Su creciente presencia en España, incluido su liderazgo de la Constelación Atlántica Española [una de las principales iniciativas de observación de la Tierra promovidas por administraciones públicas], demuestra el papel que puede desempeñar en el fortalecimiento de la soberanía espacial de Europa", suma, por su lado, Juan Diego Bernal, director del fondo de A&G Global Investors que invirtió en la compañía hace ya unos años, y que amplía lo inyectado en la empresa en esta operación. "Open Cosmos es la empresa europea de referencia en el sector aeroespacial, y esta nueva ronda de financiación, en la que de nuevo participamos activamente, demuestra el reconocimiento del mercado a su posición y potencial", agrega.

Entre los proyectos que ayudará a financiar esta inyección de capital figuran una iniciativa para que gobiernos y organizaciones compartan infraestructura espacial (OpenConstellation), otra para conectar de forma segura los satélites con la Tierra (ConnectedCosmos) o una tercera para transformar todos los datos que captan estos satélites en información utilizable a la práctica en tiempo real (DataCosmos).