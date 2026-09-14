David Jiménez, abogado: "Si necesitas la casa para vivir, puedes interrumpir el plazo de cinco años del contrato de alquiler"

Un contrato de alquiler no siempre es un documento claro y detallado donde todas las dudas quedan completamente resueltas. En algunos casos, un detalle mal acordado puede ser un conveniente para los caseros.

Por ejemplo, si tienes el piso alquilado y decides finalizar el contrato para que tu hijo ocupe la vivienda, debes tener en cuenta algunos detalles. En caso contrario, la situación podría complicarse.

El inquilino puede permanecer hasta cinco años en la vivienda

Según el economista y abogado David Jiménez, si tu hijo necesita acceder a la vivienda para vivir en ella, pero el inquilino no se quiere ir, todo depende del contrato.

A nivel general, el arrendatario tiene derecho a permanecer en la vivienda alquilada hasta cinco años. "Como arrendador tienes la obligación de respetar este plazo", aclara el experto.

Sin embargo, la ley tiene en cuenta una excepción para estos casos. La principal condición es que el casero, o algunos de sus hijos, necesite la casa para vivir.

Se debe acordar previamente la necesidad de vivir en el inmueble

Como hemos comentado, una alternativa para acortar este plazo sería demostrar la necesidad de vivir en la vivienda. En este sentido, una vez que transcurre el primer año de contrato, "puedes interrumpir el plazo de cinco años".

De hecho, según el artículo 9.3 de la Ley 29/1994 de Arrendamientos Urbanos, "una vez transcurrido el primer año de duración del contrato y siempre que el arrendador sea persona física, no procederá la prórroga obligatoria del contrato".

A cambio, tienen que acordar en el contrato que el casero o, en este caso su hijo, necesita el inmueble para vivir. En pocas palabras, se debe dejar claro esta condición previamente y, con ello, evitar malentendidos entre ambas partes.

Con todo ello, revisar esta cláusula en tu contrato puede ser clave. Además de ello, debes avisar al inquilino con dos meses de antelación. Por último, tendrás un periodo limitado para acceder a la vivienda, es decir, hasta tres meses para poder mudarse.

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Ahora bien, si no vas a residir en la casa, esta práctica no sería posible. Estás obligado a ir físicamente a la casa y vivir en ella, o al menos tu familiar. En caso contrario, estarías interrumpiendo el derecho del inquilino a residir en la vivienda.