CiviaFoods recibe un préstamo de 450.000 euros del ICF para una nueva planta de producción en Osona

El fabricante de granola ecológica y sin gluten CiviaFoods proyecta la apertura de una nueva planta de producción en Tona (Osona), que le permitirá multiplicar por cuatro su capacidad productiva actual, gracias al préstamo de 450.000 euros que le ha otorgado el Institut Català de Finances (ICF). La inversión, que permitirá crear media docena de nuevos puestos de trabajo, se realiza en un contexto de crecimiento de la demanda de cereales ecológicos, naturales y de proximidad, indica el ICF en un comunicado hecho público este lunes.

La compañía prevé adecuar una nave industrial ya existente para reforzar la producción, adaptar las instalaciones para mejorar su eficiencia energética y habilitar las oficinas en la primera planta de la fábrica. Se trata, según la consejera delegada del ICF, Vanessa Servera, de un proyecto que encaja con "el sentido de la banca pública de promoción de la Generalitat, cuyo objetivo pasa, entre otros, por impulsar inversiones de pymes que crecen y apuestan por generar puestos de trabajo en el territorio".

Las nuevas instalaciones ampliarán el espacio de la empresa en 800 metros cuadrados respecto a la superficie actual y le permitirán tener una fábrica con mayor capacidad productiva y más eficiente, asegura el banco público catalán. La financiación, agrega, "llega a través de un préstamo ICF Eurocrédito, que ofrece condiciones ventajosas a las pymes catalanas que quieran impulsar inversiones, abrir nuevos mercados y desarrollar proyectos innovadores gracias a la cofinanciación de la UE mediante el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder)".

Los productos de CiviaFoods, una compañía creada en Balenyà en 2021, se encuentran desde hace tiempo en tiendas especializadas y en lineales de supermercado, y se dirigen a consumidores preocupados por la sostenibilidad, la calidad y la alimentación saludable. Son distintas tipologías de granolas, siempre de origen ecológico y sin gluten ni azúcares añadidos, que incorporan ingredientes como los frutos secos, la manzana y la canela o los frutos rojos.