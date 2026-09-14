Cirsa y Lottomatica se enfrentan en los tribunales con un pleito de 3,5 millones en Italia a las puertas de su unión

La cotizada del juego catalán Cirsa estaba amarrando su fusión por absorción con su rival italiano Lottomatica mientras sus filiales se enfrentaban ante los tribunales italianos, según documentos judiciales vistos por EL PERIÓDICO.

La filial italiana de Cirsa reclama alrededor de 3,5 millones de euros a Gamenet, una filial bajo el paraguas del grupo Lottomatica, por la supuesta vulneración de las normas de competencia relacionada con dos salas de juego en la región de Piamonte (Italia). La próxima audiencia está prevista para el próximo 17 de septiembre, apenas quince días después del anuncio de la operación transfronteriza.

La propia Lottomatica reconoció el pleito en sus últimas cuentas anuales. “Gamenet ha recibido una citación judicial de Cirsa Italia, que alega un supuesto incumplimiento de la legislación en materia de competencia y, en consecuencia, la responsabilidad extracontractual de Gamenet por no haber desocupado dos salas de máquinas de lotería tras la expiración de los contratos correspondientes”, admitió el grupo en el informe de 2025.

El conflicto remonta hasta el 30 de enero de 2025, cuando Cirsa notificó a Gamenet una citación judicial por “no haber desocupado dos salas de máquinas tragaperras tras la expiración de los contratos correspondientes”. La compañía que preside Joaquim Agut reclamó 3,5 millones de euros en compensación. Cuatro meses después, la filial de Lottomatica presentó su contestación ante el tribunal, afirmando que ambas salas de juego siguen siendo operativas.

El pleito se ha visto estancado hasta ahora y los tribunales italianos han ido aplazando el calendario. La primera audiencia estaba prevista para el 20 de junio de 2025 inicialmente, pero se aplazó en 454 días. Las dos compañías volverán a verse ante el juez el próximo jueves cerca de 15 meses después de la fecha inicial.

El litigio entre ambas no acaba ahí. Las cuentas del italiano revelan una segunda batalla judicial vinculada a ambos salones de juego, ubicados en las localidades de Alessandria y Serravalle Scrivia (Piamonte). Gamenet, de Lottomatica, mantiene un recurso de apelación sobre la vigencia de los contratos frente a la actual gestora de ambos salones de tragaperras, un grupo que también pertenece al grupo Cirsa.

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Fuentes de Cirsa han confirmado a este periódico la existencia del procedimiento judicial, aunque admiten que desconocen cómo se resolverá en el contexto de la operación. Lottomatica también fue contactada, pero no ha respondido a las peticiones de este medio.