Carlos Llull, asesor energético, sobre instalar placas solares: “No firmes ningún presupuesto sin mirar antes estas cuatro cosas”

Instalar placas solares puede reducir la factura eléctrica, pero no todos los tejados ni todas las viviendas necesitan la misma instalación. Antes de aceptar un presupuesto, conviene comprobar que la propuesta se adapta realmente a los hábitos de autoconsumo y a las características del inmueble.

Así lo explica Carlos Llull, electricista y asesor energético, en uno de sus vídeos publicados en Instagram, donde repasa cuatro aspectos que considera fundamentales antes de contratar una instalación fotovoltaica.

"Si vas a instalar placas solares no firmes ningún presupuesto sin mirar antes estas cuatro cosas"

El primer punto es el consumo eléctrico. Según Llull, no basta con calcular cuántos paneles pueden colocarse sobre el tejado: hay que conocer cuánto consume el hogar y, especialmente, en qué momentos del día concentra ese consumo.

La recomendación coincide con las indicaciones del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). El organismo explica que el ahorro depende, entre otros factores, de la coincidencia entre las horas de producción solar y las horas en las que se utiliza la electricidad.

El tejado también importa

El segundo aspecto es el propio tejado. Orientación, sombras y sistema de fijación pueden afectar al rendimiento de los paneles y a la instalación.

El IDAE señala que la ubicación y la disponibilidad del recurso solar tienen una influencia importante sobre la capacidad de generación y destaca la orientación y la ausencia de sombras como factores fundamentales. También recomienda acordar con el instalador la ubicación de los módulos, los equipos y los recorridos del cableado antes de contratar.

El tercer elemento que plantea Llull es el inversor, una pieza fundamental del sistema que convierte la electricidad generada por los paneles para que pueda utilizarse en la vivienda.

El asesor recomienda no fijarse únicamente en su potencia y preguntar si admite baterías, sistemas de respaldo ante cortes de suministro y futuras ampliaciones.

Por último está precisamente la batería. Llull recuerda que no siempre es necesaria: dependerá del objetivo del propietario. El IDAE explica que puede utilizarse para almacenar los excedentes y consumirlos posteriormente, aunque supone una inversión adicional.

La OCU también señala que una batería puede ser útil para aprovechar mejor la producción solar cuando la vivienda está conectada a la red, aunque no resulta imprescindible en todos los casos.

Por eso, antes de firmar, los expertos siguen recomendando comparar varios presupuestos y solicitar un estudio preliminar con la producción estimada, los espacios ocupados, el precio y el equipamiento previsto.

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La conclusión es sencilla: no se trata de instalar el mayor número posible de paneles, sino de diseñar una instalación que encaje con el consumo y las características de cada vivienda.