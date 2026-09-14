Una cafetería de café de especialidad puede llegar a facturar más de 400.000 euros: “Tardamos tres años en ganar dinero”

Una taza de café puede costar apenas unos euros al consumidor (aunque cada vez sube más) y, sin embargo, dejar un margen elevado para el negocio. Pero eso no significa que abrir una cafetería sea una máquina de hacer dinero.

La experiencia de Néstor, responsable de Noti Specialty Coffe Shop, una cafetería de especialidad en Palma (Illes Balears) que también tuesta y distribuye su propio café, sirve para entender cómo funcionan realmente las cuentas de este negocio.

En una entrevista publicada por el canal de YouTube de Adrián G. Martin, explica que la empresa facturó aproximadamente 430.000 euros el último año entre la cafetería y la tostadora. Sin embargo, alcanzar la rentabilidad llevó mucho más tiempo de lo que podría sugerir esa cifra.

“Recién el año pasado, digamos, que el café ha sido rentable”, explica. El establecimiento llevaba entonces cuatro años abierto y unos dos como tostador.

La razón está, en parte, en que un café tiene un ticket relativamente bajo. Néstor calcula que una taza puede venderse por unos tres euros y que el margen del producto puede rondar el 70%, pero el cliente que únicamente toma café deja mucho menos dinero que el de un restaurante.

El precio del café se dispara

El negocio se desarrolla, además, en un momento de fuerte encarecimiento del producto. Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), los hogares españoles consumieron 82,88 millones de kilos de cafés e infusiones en 2025, un 0,1% más que un año antes.

La subida del precio se intensificó en 2025. El Instituto Nacional de Estadística (INE) registró un incremento medio anual del 14,9% en los precios de café, té y cacao, frente al 2,7% del IPC general.

Para una cafetería especializada, vender un producto de mayor valor añadido permite elevar el precio. En Notti, por ejemplo, algunas bolsas de café parten de 13,50 euros por 250 gramos, mientras que determinados cafés de mayor calidad alcanzan precios superiores. Pero el negocio no se limita a servir tazas.

Notti comenzó tostando para su propio establecimiento y terminó convirtiendo la distribución a otras cafeterías en una segunda fuente de ingresos. Actualmente tuesta unos 200 kilos semanales y, según Néstor, la cafetería y la distribución representaron aproximadamente la mitad de las ventas cada una el último año.

La inversión tampoco es pequeña. Una tostadora como la que utiliza la empresa ronda los 24.000 euros, mientras que una máquina profesional para una cafetería puede moverse entre 4.000 y 20.000 euros.

Por eso, Néstor calcula que recuperar la inversión puede llevar alrededor de tres años y advierte de que los primeros ejercicios incluso pueden registrar pérdidas.

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La conclusión es que el margen de una taza no cuenta toda la historia. El verdadero reto está en controlar los costes, conseguir suficiente volumen y construir un modelo que vaya más allá de vender café en una barra.