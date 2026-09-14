Sector económico
Barcelona acogerá el 18 de septiembre un foro europeo de comercio de proximidad
Barcelona sumará 200 actividades como Capital Europea del Comercio de Proximidad: en mayo montará una gran feria en Glòries
El Palau de Pedralbes de Barcelona acogerá el próximo 18 de septiembre el Foro Europeo de las Ciudades y del Comercio de Proximidad, que abordará el papel del comercio en la transformación urbana. El evento se enmarca en la designación de Barcelona como Capital Europea del Comercio Local 2026.
Se trata de una jornada internacional organizada por la Generalitat a través del Departament d'Empresa i Treball que reunirá a representantes institucionales, expertos en desarrollo urbano, responsables de políticas comerciales y asociaciones de comerciantes de diversos países europeos, según ha informado este lunes el Govern en un comunicado.
La inauguración contará con las intervenciones del conseller de Empresa i Treball, Miquel Sàmper; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el vicepresidente del Parlamento Europeo, Javi López, y la secretaria de Estado de Comercio, Amparo López.
Programa y participantes
El programa incluye un diálogo entre el diseñador Martí Guixé y el geógrafo urbano y profesor de la Universitat Autònoma de Barcelona Francesc Muñoz sobre la relación entre actividad comercial, espacio público y transformación urbana.
La jornada se articulará en torno a varias mesas de debate y reunirá a representantes de ciudades europeas como Colonia, Milán, Londres o París, entre otras.
Las sesiones abordarán temas clave del sector, como la relación entre comercio, espacio público y calidad de vida; la transformación de los centros urbanos; la digitalización; la sostenibilidad; la innovación comercial y los modelos de colaboración entre administraciones públicas y sector privado.
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