Por menos de 9.000 euros y totalmente equipada: así son las casas prefabricadas que triunfa en Amazon

Las casas prefabricadas se han convertido en una alternativa cada vez más llamativa para quienes buscan disponer de un espacio propio sin afrontar el coste de una vivienda tradicional. Dentro del catálogo de Amazon aparece un modelo especialmente llamativo: una pequeña casa portátil y expandible cuyo precio anunciado parte de los 8.279 euros y que incorpora cocina, baño y porche delantero.

El producto, fabricado por 'YG Machinery', aparece anunciado como una vivienda modular que puede adaptarse a diferentes necesidades. Su sistema expandible permite mantener una estructura más compacta durante el transporte y ampliarla una vez instalada, aumentando el espacio disponible.

Eso sí, hay un detalle importante a tener en cuenta: los 8.279 euros anunciados no tienen por qué corresponder al precio final. El fabricante señala que el producto admite diferentes opciones de personalización y que el coste puede variar en función de las características elegidas.

Una casa que se puede personalizar

Una de las principales particularidades del modelo es precisamente la posibilidad de modificar diferentes elementos de la construcción. El comprador puede escoger aspectos como el suelo, las ventanas, la terraza, el techo o la puerta, además de modificar el número y la distribución de las habitaciones.

La propia descripción del producto indica que estas opciones de personalización pueden afectar al precio final, por lo que es necesario consultar con el fabricante antes de realizar la compra. La vivienda también requiere montaje, otro aspecto que hay que tener en cuenta más allá del precio anunciado.

Cocina y baño incluidos

El modelo está planteado para ofrecer buena parte de las comodidades de una vivienda convencional en un espacio reducido. En su interior incorpora una cocina equipada con fregadero de acero inoxidable y conexiones de fontanería, además de un cuarto de baño con inodoro, ducha y calentador de agua.

Según las especificaciones del producto, estos elementos están incluidos en el modelo, por lo que no se trata únicamente de una estructura vacía que el comprador tenga que equipar desde cero. La construcción está fabricada con tubos cuadrados de acero de alta resistencia y revestimientos destinados a proteger la estructura frente a la corrosión. Justamente, el fabricante presenta esta característica como una de las claves para garantizar la estabilidad y durabilidad de la vivienda.

Un porche para ampliar el espacio

En el exterior destaca también un porche delantero, pensado como una zona adicional para descansar, reunirse o disfrutar del entorno. Su diseño busca combinar una estética moderna con una estructura que pueda instalarse tanto en entornos rurales como urbanos.

La configuración modular permite plantear diferentes usos para el inmueble. El fabricante lo presenta como una opción para utilizar como residencia permanente, cabaña vacacional, alojamiento para invitados, vivienda de alquiler o incluso espacio de trabajo. Además, las posibilidades de personalización permiten adaptar la distribución a las necesidades de cada comprador.

Por tanto, más que una vivienda que se pueda comprar directamente por 8.279 euros y colocar en cualquier terreno, se trata de una estructura modular personalizable cuyo precio de partida resulta especialmente llamativo.