Vino, cava y corcho: la cadena que une Extremadura y Catalunya

Mucho antes de que Almendralejo elaborara su primera botella de cava, el vino extremeño ya viajaba hacia Catalunya. Entonces lo hacía fundamentalmente a granel, adquirido por corredores y bodegas de una comunidad con mayor población y consumo que Extremadura. Décadas después, parte del vino base destinado a cava sigue encontrando mercado en Cataluña y las dos regiones comparten además otra poderosa conexión, la del corcho.

Estas relaciones económicas cobran actualidad ante la decisión del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, de celebrar este año en la región, los días 16 y 17 de septiembre, algunos de los actos vinculados a la Diada. Y es que detrás de los estrechos lazos sociales forjados durante décadas por las migraciones de extremeños a Cataluña existe también una historia comercial en la que el vino, el cava y el corcho ocupan un lugar destacado.

Marcelino Díaz, uno de los pioneros del cava de Almendralejo, recuerda que esa relación existía incluso antes de que en 1983 comenzaran a comercializar sus primeras botellas. Había corredores catalanes que acudían a Extremadura para comprar vino a granel: "Yo concretamente he vendido para ellos". La razón era que la región producía mucho más vino del que podía consumir y necesitaba encontrar mercados fuera.

Del granel al vino base

La entrada de Almendralejo en la Denominación de Origen Cava añadió otra vía comercial. Además del cava terminado, en Tierra de Barros se produce vino base, el vino todavía sin burbujas que posteriormente se utiliza para elaborar el espumoso mediante una segunda fermentación en botella.

En la actualidad, la localidad pacense sigue elaborando más vino base del que sus bodegas son capaces de transformar en cava, embotellar y comercializar, por lo que una parte continúa teniendo salida hacia otras zonas de la denominación, fundamentalmente Cataluña y Valencia.

Ese movimiento se hizo especialmente visible durante los años de sequía en Cataluña, ya que en el año 2024 el sector extremeño calculaba que podían salir desde Almendralejo unos 15 millones de litros de vino base hacia otras zonas productoras, principalmente a la comunidad catalana, ante la caída de sus cosechas.

El empresario del cava recuerda que ha habido ocasiones en las que empresas extremeñas han comprado vino base procedente de otras zonas de la DO para elaborarlo aquí, de ahí que descarte hablar de una rivalidad entre territorios. "Dentro del cava somos complementarios", destaca.

Por contra, menor éxito ha tenido el producto ya terminado. Cataluña ha sido tradicionalmente uno de los grandes mercados consumidores de cava, pero Díaz reconoce que las botellas extremeñas han tenido una presencia limitada. "Apenas he vendido allí y siempre lo he echado de menos", señala sobre un mercado en el que considera que el cava de Almendralejo podría haber tenido mayor penetración.

El gran cambio de estas cuatro décadas está en la parte del proceso que Extremadura ha conseguido retener. Díaz estima que entre el 50% y el 60% del cava producido en Almendralejo se embotella y comercializa desde la propia localidad, mientras el resto del vino base se vende fuera. "De vender a granel el vino base a embotellarlo aquí hay un valor añadido en mano de obra, en márgenes, en etiquetas, corchos...", explica.

Precisamente el corcho introduce otra de las conexiones históricas con Cataluña. En este punto, Díaz recuerda que durante su trayectoria como bodeguero los tapones para sus cavas los adquiría fundamentalmente allí: "Siempre los he comprado prácticamente en Cataluña". Esto se debía a la especialización que tradicionalmente ha tenido su industria en los cierres para vinos espumosos.

Los grandes polos del corcho

Joaquín Herreros de Tejada, presidente de Asecor-Cluster Corcho Extremadura, señala que hace 30 o 40 años Extremadura aparecía fundamentalmente como una región productora y Cataluña como una gran región transformadora. Sin embargo, esa división ya no responde a la realidad. El corcho puede producirse en Extremadura, realizar alguna fase industrial en Portugal, continuar su transformación en Francia o Cataluña y terminar finalmente en una bodega de cualquiera de esos países.

Por este motivo, Herreros prefiere hablar de una "cadena de valor compartida" antes que de una simple relación de proveedor y cliente. Dentro de ella, Extremadura conserva un peso extraordinario en la materia prima, con una producción regional de "unas 20.000 toneladas de corcho al año", frente a entre 2.000 y 4.000 toneladas en Cataluña.

Asimismo, el peso extremeño en la fabricación de tapones ha aumentado de forma considerable, pues según las estimaciones del presidente de Asecor, la región procesa actualmente del orden de 1.700 a 1.800 millones de unidades anuales, mientras que Cataluña estaría en torno a los 1.200 millones.

Exportaciones

El peso conjunto de ambas comunidades se refleja con claridad en el comercio exterior. En 2024, Extremadura exportó 95,9 millones de euros en tapones de corcho aglomerado, el 51,5% del total español, mientras que Cataluña alcanzó los 75,8 millones, un 40,7%. Entre las dos concentraron así el 92,2% de todas las exportaciones españolas de este producto.

A juicio de Herreros, en Extremadura se unen "una parte importante de producción de corcho, de acopio de corcho" y una capacidad de transformación que ha crecido considerablemente. Tanto es así que, como recalca, "Extremadura procesa más corcho del que produce", por lo que las empresas de la región también necesitan adquirir materia prima de otros lugares.

Sobre los movimientos comerciales, señala que parte del corcho extremeño puede salir hacia Portugal o Francia para continuar allí su transformación, mientras las industrias catalanas importan a su vez materia prima de otros países. "La realidad es mucho más compleja que una región proveedora y una región transformadora", insiste el presidente de Asecor.

En cuanto a la especialización, Cataluña conserva un peso especialmente relevante en los tapones para vinos efervescentes, vinculados al cava y al champán, mientras que Extremadura tiene una fuerte presencia en los cierres para vinos tranquilos y otras modalidades. "Verdaderamente, el rey del tapón es el vino tranquilo", afirma Herreros, aunque calcula que los cierres destinados a espumosos representan alrededor del 15% del mercado mundial del tapón de corcho.

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La elevada concentración de las exportaciones en Extremadura y Cataluña no implica, por tanto, que ambas dependan exclusivamente la una de la otra. Lo que sí confirma es su posición central dentro del sector español, una industria cada vez más integrada en grandes grupos y en la que las distintas fases de producción pueden repartirse entre varios territorios antes de que el tapón llegue finalmente a una bodega.