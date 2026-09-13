La tormenta perfecta acecha al "nuevo oro verde", el pistacho

Es uno de los peores escenarios en una economía de mercado. La materia prima empieza a escasear en un momento en que la demanda está desbocada, disparando los precios y amenazando con llevar al sector al colapso. Es lo que está a punto de ocurrir en el mercado del pistacho, el fruto seco más de moda, hasta el punto de que algunos lo denominan ya el "nuevo oro verde". Un sabor que ha inundado en los últimos años la gastronomía de todo el planeta, empezando por los helados y la repostería, y que en los últimos dos años ha visto disparada aún más su demanda por el fenómeno del chocolate de Dubái.

Para entender lo que está ocurriendo es necesario mirar hacia el valle de San Joaquín, en California, que concentra el 65% de la producción mundial. Lo ocurrido esta primavera no ha sido un evento climático más, sino un "golpe térmico" que ha alterado la biología de los cultivos. Este marzo fue el más caluroso de la historia en California, con 10 días seguidos superando los 30 grados, lo que causó daños irreparables en la floración del cultivo, tal y como explica Álvaro Párraga, USA & MENA Trade Director de Calconut, una de las principales firmas comercializadoras en España, con sede en Mutxamel (Alicante).

"El pistacho pierde viabilidad de polen por encima de los 85 grados Fahrenheit [29 grados Celsius]", señala, lo que ha disparado el porcentaje de cáscaras vacías, sobre todo en el sur de San Joaquín. Este fenómeno, el blanking, supone que el árbol dedica energía a producir la cáscara, pero el fruto nunca llega a desarrollarse porque la polinización falla por las altas temperaturas.

No solo el calor

A este desastre climático se suma el ciclo natural del árbol. Es una especie vecera: alterna años de alta producción (on year) con años de descanso (off year). Se esperaba que la cosecha de 2026 fuera off, con una caída prevista del 20%, pero el calor ha hundido las previsiones hasta una reducción de entre el 40% y el 60% en California. Algunos informes incluso sugieren que la producción total podría declinar hasta el 70% respecto al ciclo anterior.

Mientras la oferta se desploma, la demanda no da señales de enfriarse. Al contrario, los envíos de pistacho californiano alcanzaron niveles récord en julio de 2026. Europa se ha consolidado como uno de los principales motores de este consumo, alcanzando niveles récord de casi 150 millones de kilos, seguida de EEUU, con unos 138 millones de kilos, y China, con 120 millones.

Sin embargo, hay un fenómeno cultural y gastronómico que ha alterado los canales tradicionales: el efecto cholate de Dubái. El auge de este dulce y sus derivados de repostería gurmet ha generado una presión adicional sobre el estoc. "Ha traído una demanda de pistacho fuera del canal tradicional", afirma Párraga, quien destaca que el sector que necesita el pistacho de forma obligatoria para sus recetas será el que más sufra para asegurar el suministro.

En años anteriores, cuando California tenía una cosecha corta, el mercado global recurría a Irán, el segundo productor mundial con un 20% de cuota, como una "válvula de escape" para equilibrar los precios. Pero el panorama geopolítico actual ha bloqueado esta vía. Los conflictos bélicos en la región han generado interrupciones graves en la cadena de suministro iraní. "Lo que quita al mercado global la válvula de escape que representaría el origen iraní cuando California tiene un año corto", añade el responsable de Calconut. Con Turquía (alrededor del 10% del mercado) centrada mayoritariamente en su consumo interno, el mundo se ha quedado sin alternativas viables para suplir la carencia estadounidense.

Las consecuencias económicas para el consumidor y la industria ya son tangibles. Desde el inicio de la cosecha en octubre del año pasado y hasta agosto de 2026, el precio del pistacho ya ha subido entre el 25% y el 30%. Pero lo peor está por llegar. Párraga estima que, para el inicio de la nueva campaña, los precios podrían incrementarse otro 25% o 30% adicional. En términos interanuales, el encarecimiento puede llegar al 40% o al 50% respecto al inicio de la campaña pasada. En el mercado mayorista, donde se negocia por toneladas, el kilo de pistacho se vende hoy entre 11,50 y 12 euros, pero las previsiones apuntan a que escalará hasta los 14 euros.

Panorama sombrío

Para una empresa como Calconut, que mueve anualmente unas 3.300 toneladas de pistacho (equivalente a unos 160-170 contenedores), la situación requiere una planificación quirúrgica. La pregunta que planea sobre el sector es si llegaremos a ver estantes vacíos. Párraga matiza que el riesgo de un desabastecimiento físico total a corto plazo en 2026 es bajo, pero el panorama para 2027 es sombrío. El verdadero peligro reside en el tercer trimestre de 2027, cuando se agoten las "reservas" de la cosecha anterior.

"Si la cosecha de 2027, que en teoría es una cosecha on, vuelve a suceder lo que ha sucedido en esta... sí que podría haber realmente un desabastecimiento", advierte. La conclusión es clara: habrá menos producto y será mucho más caro. Las empresas que no tengan coberturas de suministro cerradas o contratos a largo plazo enfrentarán serias dificultades para sobrevivir.

Ante este escenario, la industria está empezando a buscar alternativas. En los mixes de frutos secos, es probable que las empresas reduzcan el porcentaje de pistacho para introducir opciones más económicas como almendras, anacardos y cacahuetes. Pero para la repostería fina o el consumidor fiel al sabor de este fruto, el sustituto no existe.

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El mercado del pistacho ha entrado en una "nueva fase" marcada por la volatilidad climática y una demanda insaciable. Como sentencia Párraga: "No es que no vaya a haber pistacho, es que va a haber menos, más caro y quien no tenga cobertura atada va a sufrir mucho". El tiempo de los pistachos asequibles parece haber pasado, al menos hasta que el clima y los ciclos naturales den un respiro a California.