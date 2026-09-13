Despedido el director de una oficina bancaria de Galicia por falsificar firmas de clientes y abrirles tarjetas de crédito para cumplir objetivos

Suplantar la entidad de nueve clientes, simular firmas y abrirles tarjetas de crédito sin su conocimiento para cumplir objetivos. Estos son los hechos por los que una entidad bancaria despidió al director de una de sus oficinas en A Coruña, situada en la oficina de Fisterra. El interesado alegó que lo había hecho con el conocimiento de los clientes, pero una investigación de la empresa, que acusa también de irregularidades a otro empleado de la oficina, afirma que entre ambos contrataron quince tarjetas de crédito a personas que no reconocieron la contratación ni la firma. El director de la oficina recurrió a la Justicia, pero tanto el Juzgado de lo Social nº4 de A Coruña como el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia confirmaron el despido.

De acuerdo con los hechos probados, el hombre llevaba trabajando para la entidad bancaria desde 2005, y era director de una sucursal coruñesa. En septiembre de 2024, el banco promovió una campaña para concertar contratos de cuentas y tarjetas de crédito, que se ofertaban a clientes que "con los que existiera una relación comercial previa, buena y fluida". La emisión no generaban costes para ellos, ni exigencia de uso, y emitir las tarjetas no supuso un quebranto económico "ni de ningún otro tipo", para el banco.

Faltas "muy graves"

Fue en el contexto de esta campaña en el que se produjeron las irregularidades de las que la empresa acusa al trabajador. De acuerdo con la carta de despido, el hombre suplantó la entidad de clientes "para el cumplimiento de objetivos comerciales". En concreto, contrató entre los días 20 y 26 de septiembre de 2024 nueve tarjetas de crédito, con un límite total de 21.200 euros, "falsificando la firma de los clientes en 23 documentos"; según la empresa, él mismo lo había reconocido. La comunicación afirma también que una cliente canceló una tarjeta en diciembre de 2024 porque no la había solicitado.

Los clientes, de acuerdo con el banco, "no reconocen ni la solicitud ni el envío" de las tarjetas, que se contrataron en ocho casos como virtuales "para evitar el envío físico a dichos clientes", y fueron activadas por el director. Las irregularidades, según la empresa, son "muy graves", y su consideración empeora por la experiencia y el puesto del trabajador, que era consciente de que la forma de actuar era "totalmente irregular".

Contratación "como un favor"

El sindicato al que era afiliado el director de la oficina defendió ante la empresa que los clientes eran "vinculados y conocidos de la sucursal", con una "fuerte relación de confianza" con la oficina y su director. Este, según la versión sindical, les ofreció las tarjetas, relacionando la contratación de estas "como un favor hacia la oficina y su persona", con el objetivo de evitar los "seguimientos constantes" de la Dirección Territorial "que existían de cara al cierre del tercer trimestre". Según un gestor de servicios humanos de la empresa, el actor reconoció que no había solicitado el consentimiento de los clientes.

Las contrataciones, de acuerdo con el sindicato, no se realizaron en ningún caso sin el conocimiento de los clientes, y la opción virtual se adoptó para "evitar molestias" a los clientes que habían accedido a realizar la contratación como un favor. La central sindical también afirmó que no había habido reclamaciones y no se le causó "malestar o quebranto" a los usuarios.

Más falsificaciones

De acuerdo con una investigación de la unidad de control interno de la entidad bancaria, en la oficina se falsificó la firma de quince clientes en 37 documentos, por parte del director y de otro empleado, y ninguno de ellos "reconoció ni la contratación ni la firma de las tarjetas de crédito". En los hechos probados también figura un listado de cinco personas que solicitaron la cancelación de tarjetas de crédito porque no habían solicitado ni firmado el contrato, si bien tres aparecen ligadas a fechas de diciembre.

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El Juzgado de lo Social que vio el caso refrendó el despido, y el exdirector recurrió al Superior, al que pidió que revisase los hechos probados; entre otros puntos, afirmó que la cancelación de las cinco tarjetas de crédito que se cita en una parte de estos fueron contratadas "por otra empleada de la entidad que también fue despedida", y que nunca reconoció que no hubiese solicitado el consentimiento de los clientes. El tribunal desestimó su recurso de suplicación y confirmó la sentencia de despido, si bien le deja al exempleado la posibilidad de interponer recurso de casación.

Fuente: La Opinión A Coruña