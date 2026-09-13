Nicola (48 años), el artista que vive en una cabaña a 1.700 metros: "A veces sentimos que este mundo es nuestro y abusamos de él. Aquí tengo mi vida en mis manos"

Más allá de la vida acelerada de las ciudades, todavía existen personas que necesitan alejarse durante un tiempo para recuperar una forma de vida más sencilla. Es el caso de Nicola Magrin, un artista italiano de 48 años que pasa buena parte del año en Monza (Italia), pero que durante varios meses se marcha a una antigua cabaña situada a 1.700 metros de altura en las montañas de Valmalenco, donde ha encontrado su refugio.

Su historia ha sido documentada por 'The Pillow', el canal de YouTube formado por jóvenes italianos que recorren diferentes lugares para conocer a personas con formas de vida alejadas de lo habitual. En esta ocasión, quisieron conocer a un artista que ha conseguido combinar su vida en la ciudad con largos periodos de aislamiento en las montañas, donde encuentra la inspiración para sus obras.

Siete veranos en la cabaña

Nicola lleva siete veranos viviendo en esta cabaña, situada en un antiguo pueblo de montaña. El espacio conserva parte de su aspecto original y el artista ha ido adaptándolo poco a poco: "Yo rehice el suelo y derribé una pared porque estaba muy oscuro. Aquí, mires donde mires, pasa algo que obviamente no ocurre en Monza; veo todo verde. Estoy locamente enamorado de esto".

A raíz de su vida aislada de la sociedad, Nicola reconoce que la soledad se ha convertido en una parte fundamental de su vida: "Cuando estás tanto tiempo aquí, te das cuenta de que también es bonito no hablar, poder estar en silencio y escucharte a ti mismo, escuchar tus pensamientos. Y a veces incluso se convierte en un esfuerzo hablar y socializar".

Relación desde niño

Su relación con la montaña comenzó cuando era niño. Aunque creció en la ciudad, viajaba hasta estas zonas junto a su familia y quedó fascinado por las personas mayores que vivían allí. Uno de ellos, Costante, acabaría cambiando su manera de entender la vida. "Cuando conocí a Costante, fue una revelación, porque fue una figura que me dio educación sentimental para respetar y amar la montaña. Conocerlo me abrió un nuevo mundo", explica.

Años después, Nicola encontró su propia cabaña. / Youtube / THE PILLOW

Años después, Nicola encontró su propia cabaña. Cuando fue a visitarla, descubrió que podía permitirse comprarla mediante una hipoteca. Desde entonces, aquel lugar se ha convertido en su particular refugio artístico.

Su compañera de vida

Y aunque ahora está solo, durante algunos años, Nicola no estuvo solo en la cabaña. Su compañera fue Macchia, una perra que había vivido en las calles. El animal había sufrido tanto que desarrolló miedo a los niños, a las pelotas, a los ruidos y a las luces intensas. Para el artista, compartir la cabaña con ella cambió completamente su experiencia. Sin embargo, durante uno de sus veranos en las montañas, Macchia murió.

"La abracé bajo una luna preciosa, y lloré como nunca había llorado en mi vida. Me vacié completamente y allí mismo le dije: 'Adiós, amiga mía, que tengas un buen viaje'. Y estoy contento de que ocurriera aquí. Si hubiera sucedido en Monza, habría sido más artificial y, en mi opinión, más doloroso. Aquí fue casi algo natural, una muerte muy ligera en su paraíso", explica.

No renuncia a la ciudad

Desde entonces, Nicola ha vuelto a experimentar la montaña en soledad. Y, a pesar de que ama su cabaña, asegura que no quiere renunciar a su vida en la ciudad. Su pareja, sus padres, su hermano, sus sobrinos y su trabajo siguen formando parte de su día a día. Su objetivo es llevar hasta Monza todo aquello que aprende durante sus meses de aislamiento.

Nicola explica cómo la acuarela también funciona como una forma de escapar del peso de la vida cotidiana. / Youtube / THE PILLOW

Finalmente, Nicola explica cómo la acuarela también funciona como una forma de escapar del peso de la vida cotidiana: "A veces sentimos demasiado que este mundo es nuestro y abusamos de él. Para mí es una manera de dar un poco de ligereza, primero a mí mismo y después a las personas que quieran ver mi trabajo. Cuando pinto, me siento totalmente libre. Aquí tengo mi vida en mis manos".