El proveedor de huevos de Mercadona invertirá 200 millones para suprimir las jaulas de todas sus granjas en cuatro años

Grupo Huevos Guillén invertirá 200 millones de euros en los próximos cuatro años para acelerar su plan estratégico y erradicar por completo las jaulas de su cadena de suministro. Esta inyección económica se ejecutará de forma progresiva, destinando 116 millones de euros entre el presente periodo 2026 y 2027. El presupuesto restante de 84 millones de euros se dividirá en partes iguales a lo largo de los dos ejercicios posteriores. Con este plan de expansión, el grupo prevé ampliar su capacidad productiva global hasta alcanzar un censo de 10 millones de gallinas para el año 2030.

Grupo Huevos Guillén -líder en España del sector avícola- suprime las jaulas para responder a la creciente sensibilidad social sobre el bienestar animal y adaptarse a las exigencias del mercado y de sus principales clientes, como Mercadona. La Comisión Europea confirmó este pasado mes de julio sus planes para prohibir las jaulas para gallinas ponedoras y pollos de engorde en 2026, y de cerdas, en 2027. Esta decisión se produce después de años de presión y promesas incumplidas, según las organizaciones miembro de la Coalición Española End The Cage Age (AnimaNaturalis, CIWF, Observatorio de Bienestar Animal e INTERCIDS).

Anuncio de Bruselas

Este anuncio se produce un lustro después de que el Ejecutivo de Bruselas se comprometiera a prohibir las jaulas para todos los animales, tal como exigieron 1,4 millones de ciudadanos europeos y 170 organizaciones que apoyaron la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) End the Cage Age (Acabemos con las Jaulas), liderada por Compassion in World Farming. «Liberar a las gallinas, los pollos y las cerdas de las jaulas será un gran avance para el bienestar animal en Europa. Transformará la vida de más de 160 millones de animales y responderá por fin a la voluntad de la ciudadanía», aseguró Annamaria Pisapia, portavoz del comité de ciudadanos que impulsó la Iniciativa End The Cage Age.

La compañía con sede social en Valencia apunta a un nuevo ejercicio récord, con ventas históricas y más inversiones en la extensión de su modelo de producción libre de jaulas, tras haber materializado ya proyectos por importe de casi 216 millones de euros en la última década.

Sistemas alternativos

En total, Huevos Guillén dispondrá de un parque de ponedoras de 6,13 millones de gallinas al cierre de 2026, 675.000 aves más que el pasado ejercicio, de las que el 80% ya estarán alojadas en sistemas alternativos libres de jaula, frente al 73% de 2025 y el 60% que representaban en 2024. De esta manera, las inversiones le permitirán mantenerse al frente del mercado de huevos libre de jaulas en España, dirigido casi en exclusiva a su venta en los lineales de Mercadona (93%). "El consumo de huevos alternativos seguirá creciendo hasta la desaparición de las jaulas, huevo que se destinará mayoritariamente al canal industria", explican fuentes de la compañía.

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Gallinas criadas en suelo en las instalaciones del interproveedor Huevos Guillén / ANGULAR / LEV

La compañía valenciana perteneciente a la familia Guillén apunta a 2028 como "fecha horizonte" para alcanzar el 100% de sus huevos frescos comercializados libres de jaulas, siempre teniendo en cuenta que los permisos administrativos se concedan en los plazos previstos. Huevos Guillén se ha marcado como objetivo alcanzar una cifra de negocio de 385 millones de euros en 2026, frente a los 326 millones que registró el año anterior, que representa un aumento del 18 %, y los 262 millones de 2024, lo que supondrá un incremento de casi un 47 % en solo dos ejercicios.