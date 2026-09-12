Hacienda reclamará tributar las ganancias obtenidas por Bizum a los autónomos o mediante actividades como el alquiler de inmuebles

Los pagos por Bizum se han convertido en una alternativa muy común entre los españoles, sobre todo para saldar deudas con amigos o familiares. Sin embargo, no todos son conscientes de la carga fiscal que puede tener esta práctica.

En algunos casos, Hacienda podría investigar estas operaciones bancarias y exigir que se declaren los pagos, tanto realizados como recibidos. Ahora bien, esta restricción no afectaría a las transacciones ocasionales.

Declarar movimientos de Bizum en autónomos

Si hablamos de estos pagos por Bizum, será obligatorio declararlos a Hacienda en caso de ser autónomo o si se reciben ingresos que suponen una ganancia.

Por un lado, en cuanto a los autónomos, cada vez más trabajadores aceptan pagos a través de Bizum, por lo que será obligatorio declarar los cobros, ya que suponen un beneficio económico derivado de una actividad profesional.

Para tributar por estos ingresos, los autónomos tendrán que incluirlos en su declaración fiscal como rendimientos de actividades económicas, porque se han generado a través de su actividad profesional.

En algunos casos, los clientes que realicen los pagos tendrían la posibilidad de declarar voluntariamente estas operaciones, e incluso podrían desgravar algunos gastos.

Qué ocurre si obtienes ganancias de otras actividades

Por otra parte, aquellas personas que generan ingresos por su actividad y obtienen rentabilidad, aunque no estén dados de alta en la Seguridad Social, también deben declarar las operaciones por Bizum. Por ejemplo, si la persona alquila garajes o trasteros, tendrá que declarar las rentas obtenidas como rendimientos del capital inmobiliario.

Otro caso menos habitual, pero igualmente obligatorio de tributar, serían las ventas de segunda mano con un precio mayor al original. En este caso, el importe tendrá que incluirse en la declaración y tributar en el apartado "Ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de transmisiones de otros elementos patrimoniales".

Con todo ello, y ante posibles confusiones a la hora de clasificar los ingresos entre profesionales o cotidianos, lo más recomendable sería dividir ambas cuentas de Bizum.

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De este modo, el trabajador podría verificar los tipos de movimientos bancarios y evitar problemas con Hacienda, e incluso posibles sanciones fiscales.