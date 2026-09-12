La deuda de Trump cruza el Atlántico: así llega la tormenta de bonos a su bolsillo

Sobre el papel, Enrique VIII y Donald Trump tienen poco en común: el titular de la Casa Blanca no tiene seis esposas y el rey inglés nunca escribió un tuit. Sin embargo, ambos han acabado inmersos en apuros por una vieja preocupación del mercado: cómo manejar un imperio que cuenta con excesiva deuda.

El rey Tudor recurrió a una solución poco ortodoxa: redujo la plata de las monedas inglesas con cobre barato para financiar sus guerras y excesos reales. La maniobra pasó a conocerse en los libros de historia como la Gran Devaluación (Great Debasement, en inglés). Cinco siglos después, Wall Street ha vuelto a recuperar aquel término para bautizar la última apuesta del mercado contra las políticas fiscales de Trump. En los parqués de Wall Street, en los rascacielos de La City londinense y en las salas de negociación en Tokio, se la conoce con el apodo anglosajón Debasement Trade.

Esta operación volvió a cobrar fuerza este verano. El 19 de agosto, mientras buena parte de Europa disfrutaba del parón estival, el mercado mundial de bonos empezó a emitir señales de alarma, inéditas desde los prolegómenos de la Gran Recesión. El rendimiento de la deuda estadounidense a 30 años, una referencia mundial para el precio del dinero a largo plazo, alcanzó el 5,3%, su nivel más elevado desde 2007.

Gráfico que muestra la evolución de la rentabilidad de los bonos a 30 años.

En el mercado de deuda, los precios y la rentabilidad se mueven en sentido contrario: cuando los inversores se desprenden de deuda pública, su precio cae y la rentabilidad que obtiene un inversor aumenta. El mayor riesgo de impago de este instrumento es lo que justifica la mayor rentabilidad para los inversores, que exigen mayores beneficios a cambio de mantener la deuda.

Este mensaje iba dirigido al inquilino de la Casa Blanca. Esta tormenta de ventas llegó después de que la deuda pública de EEUU alcanzara por primera vez los 40 billones de dólares (34 billones de euros). Los pasivos cada vez más grandes de la mayor economía del mundo, los déficits presupuestarios, y los temores acerca de un repunte de precios alimentaron las dudas sobre la sostenibilidad de sus cuentas. A esa inquietud también se sumó el encarecimiento de los combustibles derivados por la guerra en Irán y el riesgo de un ciclo de tipos de interés más elevados durante más tiempo.

Esta sacudida no se detuvo en Wall Street. Las ventas alcanzaron los principales mercados europeos y elevaron las rentabilidades de la deuda alemana, francesa y británica hasta niveles no vistos en más de una década. La tensión también cruzó el Pacífico y llegó a Japón, donde el bono a diez años escaló hasta cotas desconocidas desde los años noventa, en el punto álgido del pinchazo de la burbuja inmobiliaria nipona.

España tampoco esquivó el castigo. El bono a diez años llegó a rozar el 3,73%, su nivel más alto desde la pandemia. La prima de riesgo, en paralelo, se mantuvo relativamente contenida, pero eso no evitó que el Tesoro español tuviera que enfrentarse a unos tipos absolutos más elevados.

El golpe sobre el ahorro

Para una familia, una discusión sobre el mercado de bonos puede parecer una cuestión reservada a inversores institucionales o a los gobiernos. Sin embargo, estos instrumentos ayudan a establecer y fijar el precio del dinero en toda la economía. Si los rendimientos permanecen muy elevados, puede terminar teniendo un efecto dominó sobre las nuevas hipotecas, los préstamos empresariales, los fondos de inversión, y de forma más lenta, los impuestos.

El primer impacto sobre los hogares llega a través del crédito. Aunque el euríbor y los tipos del BCE determinan principalmente las hipotecas variables, una inflación persistente y unos rendimientos elevados pueden trasladarse a las nuevas hipotecas fijas y a otros préstamos. También perjudican a quien necesita vender bonos antiguos: sus precios bajan porque las nuevas emisiones ofrecen una rentabilidad superior, como advierte la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). A largo plazo, una deuda pública próxima al 100% del PIB deja además menos margen presupuestario para responder a futuras crisis.

Los analistas de Goldman Sachs consideran que la tensión, especialmente visible en los vencimientos más largos, no será pasajera. “Creemos que los factores fiscales y de inflación que impulsan al alza la prima a largo plazo serán persistentes”, apuntan desde la firma.

La factura de la Casa Blanca

Aunque los economistas y estrategas consultados por este periódico alejan la tesis de una inminente crisis de deuda, dan por descontado que la presión estadounidense ya ha contagiado a Europa. Los estrategas de Bank of America calculan que unos 25 puntos básicos del aumento de la rentabilidad del bono alemán a 30 años durante el verano procedieron directamente de la prima por plazo de Estados Unidos. Es decir, el riesgo estadounidense se ha trasladado a los gobiernos europeos con un alto nivel de gasto, como Alemania o Francia. En el país galo, este contagio fue de 39 puntos básicos, mientras que el repunte en Reino Unido fue de 36 puntos básicos.

Judith Arnal, investigadora de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), advierte que la presión fiscal estadounidense ya se ha instalado en Europa, y ya no solo afecta a los países del sur del continente, denominados bajo el acrónimo peyorativo de los PIGS (Portugal, Italia, Grecia y España) a la altura de la crisis de deuda.

“Lo que estamos viendo este verano demuestra que las tensiones de deuda soberana ya no son un fenómeno asociado exclusivamente a economías emergentes o a la periferia de la zona euro”, ha explicado a este periódico. “Dentro de la zona euro se ha roto claramente la vieja distinción centro-periferia: hoy la rentabilidad del bono francés está en torno al 3,1%, por encima de Italia, Grecia, España y Portugal. España está alrededor del 3,7%, frente al 3,25% de Alemania”, agrega.

El presidente francés, Emmanuel Macron, interviene durante una reunión bilateral con el primer ministro británico, Andy Burnham. / ANDY RAIN / POOL / EFE

Francia, el talón de Aquiles de Europa

En Europa, el mayor riesgo no es España ni Italia, sino la situación presupuestaria de nuestros vecinos galos. Francia se ha convertido en el talón de Aquiles de la zona comunitaria. Arnal contempla que el detonante de otra crisis de deuda en Europa tendría origen en el Elíseo.

“Para volver a niveles de crisis haría falta un shock sistémico de la zona euro más que un problema propio de España”, explica. “La atención de los mercados está puesta ahí, y Francia puede contagiar a España. Con elecciones presidenciales el año que viene, que Francia adopte un plan de consolidación fiscal creíble no es solo una cuestión de sostenibilidad de sus propias finanzas públicas, sino de estabilidad financiera del conjunto de la zona euro”, concluye.

No obstante, no existe un único detonante. Los gobiernos se anclan en los inversores para captar cantidades crecientes de capital para cubrir sus déficits. Otro factor es que ahora no están solos, ahora compiten con las grandes tecnológicas, como los Siete Magníficos, que recurren al mercado para financiar el despliegue de centros de datos e infraestructuras de inteligencia artificial (IA). Más deuda en el mercado compite para acaparar y seducir a los mismos inversores.

Thomas Hempell, responsable de análisis marco y de mercados en Generali Investments, apunta a que se trata de una “lucha de capital”. El “superciclo de gasto de capital en IA y fuerte emisión de duración por parte de los hiperescaladores” ahora compite con los elevados déficits públicos.

La guerra, el ingrediente clave

El último ingrediente en el cóctel de riesgos para la deuda soberana es la geopolítica. El desenlace y prolongación de la guerra en Irán ha disparado los precios de los carburantes y ha alimentado a la inflación. Thomas Mucha, estratega geopolítico de Wellington Management, advierte de que el petróleo no es el único factor de riesgo derivado de las guerras, sino que los conflictos bélicos también deterioran la confianza de los inversores.

“Es probable que la inestabilidad política influya en la percepción de los inversores sobre la capacidad de un país para hacer frente a su deuda. Con el tiempo, ello podría afectar a los costes de financiación, la estabilidad de la moneda y las expectativas de inflación”, apunta.

España, más protegida que en 2011

A diferencia de 2011, los expertos descartan que el origen de la crisis sea en España. Arnal precisa que el Tesoro Público ha reducido de forma considerable el riesgo de refinanciación al prolongar la vida media de la deuda hasta los ocho años.

Esta visión también la comparte Javier Ferri, investigador de Fedea. Según Ferri, España no afronta, por ahora, problemas relevantes para financiar su deuda y está más protegida por el escudo europeo. “La arquitectura institucional del euro es hoy considerablemente más sólida que durante la crisis de deuda soberana de 2012”, afirma. “Una de las consecuencias positivas de las grandes crisis es que permiten identificar deficiencias institucionales y crear mecanismos destinados a reducir la probabilidad y la intensidad de episodios similares en el futuro”.

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No obstante, no descarta definitivamente una crisis futura. “Ninguna mejora de la arquitectura institucional puede proteger indefinidamente a una economía frente a políticas nacionales persistentemente inadecuadas”, ha manifestado, haciendo eco a la cuestión francesa.