Carolina, de 23 años en una empresa a funcionaria a los 49: "Nunca jamás se me había pasado por la cabeza"

Después de 23 años trabajando en la misma empresa como jefa de compras en una distribuidora de alimentación, Carolina tuvo que decidir qué hacer con su futuro. Era 2022 y la acababan de despedir, algo que admite la dejó "un poco noqueada". Lo lógico, se decía, era buscar un puesto similar, pero quiso tomarse un tiempo para pensar qué le gustaría hacer. Y con 49 años, sin conocer el mundo funcionarial, decidió opositar.

Las oposiciones no estaban entre las opciones en un inicio. "Era un mundo como muy lejano a mí que nunca jamás se me había pasado por la cabeza", cuenta en una entrevista publicada en el canal de YouTube Simplifica tus opos. Su suegro le había sugerido trabajar en la Junta, pero ella nunca había tomado ese camino en consideración.

Seis horas y media diarias de estudio

Fue una charla de amigas, la que la acabó llevando a hacer oposiciones. Era Navidad y una amiga que había dejado la banca le explicó su experiencia preparando oposiciones y la animó a intentarlo. Carolina apenas sabía dónde consultar las convocatorias. Se acostó pensando en aquella conversación y, a la mañana siguiente, se lo anunció, decidida, a su marido.

En abril de 2023 empezó a preparar la oposición de Administrativo del Estado con una rutina de unas seis horas y media diarias, medidas con cronómetro. Estudiaba por las mañanas y aprovechaba los huecos de las tardes, compaginando los apuntes con las tareas domésticas y el tiempo dedicado, claro, a su hija adolescente. No reservaba ningún día de descanso.

El primer intento, en septiembre de 2023, terminó en suspenso. Superó el test, pero no pasó el corte del supuesto práctico. Tras conocer el resultado definitivo, volvió a estudiar en enero de 2024 con nuevos materiales que, según explica, le ayudaron a recuperar la confianza.

Ayuda psicológica

La segunda preparación tampoco fue sencilla. Durante unos meses intentó abarcar también Administrativo de la Seguridad Social, hasta que decidió concentrarse en el Estado. "Está claro que si quiero abarcar mucho, al final no voy a sacar nada", expone. Entre los dos periodos acumuló 2.214 horas de estudio.

"Yo estaba desfallecida a unos dos meses del examen" , recuerda, pues el esfuerzo le pasó factura. Carolina escribió a la academia para pedir ayuda y recibió una llamada que le permitió afrontar la recta final con otro ánimo. También acudió a un psicólogo para trabajar la ansiedad y el miedo al examen. Esta vez tomó la decisión de dejar de estudiar durante la última semana para llegar descansada.

Aunque salió del examen pensando que había suspendido, los resultados confirmaron el aprobado. Según detalla, obtuvo un 8,17 en el supuesto práctico y un 8,15 en el test. La noticia de su inclusión en la lista definitiva le llegó por la llamada de una amiga mientras estaba en la peluquería.

Consiguió su tercera opción de destino, la Agencia Tributaria en Badajoz. En la entrevista, a sus 49 años, explica que se desplaza desde Zafra y dispone de dos días de teletrabajo semanales. Ya se plantea preparar la promoción interna a Gestión.

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Cambiaría cosas

Descansar un día a la semana, hacer ejercicio y evitar sentirse culpable por dedicar tiempo a algo que no fueran los apuntes. Estas son las cosas que cambiaría Carolina de todo el proceso para conseguir la plaza tras horas y horas de preparación.