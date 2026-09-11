Scott Galloway, experto en finanzas: "Los jubilados ricos no deberían recibir una pensión pública"

El envejecimiento de la población se ha convertido en uno de los grandes retos económicos de las sociedades desarrolladas. Cada vez hay más personas que superan la edad de jubilación, mientras que el número de trabajadores disponibles para sostener los sistemas públicos de pensiones crece a un ritmo mucho menor. Esta situación está obligando a numerosos países a replantearse cómo garantizar las prestaciones en las próximas décadas.

Las previsiones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) muestran hasta qué punto puede agravarse el problema. En los países que forman parte de esta organización habrá, según sus estimaciones, 52 personas mayores de 65 años por cada 100 personas de entre 20 y 64 años en 2050. La cifra contrasta con los 33 jubilados por cada 100 trabajadores registrados en 2025 y los 22 del año 2000.

Un jubilado calcula su pensión / Pexels

Detrás de esta evolución hay principalmente dos factores. Por un lado, las tasas de natalidad llevan décadas descendiendo en buena parte del mundo desarrollado, lo que significa que cada vez llegan menos jóvenes al mercado laboral. Por otro, la esperanza de vida continúa aumentando, haciendo que las personas pasen más años jubiladas y, por tanto, percibiendo una pensión.

En este contexto, el profesor de la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York, Scott Galloway, ha puesto sobre la mesa una propuesta especialmente polémica. Durante una de sus intervenciones, el economista planteó si todas las personas jubiladas deberían seguir teniendo derecho a recibir una pensión pública cuando cuentan con un patrimonio o unos ingresos suficientemente elevados para mantenerse por sí mismas.

La idea no consiste, al menos en su planteamiento, en eliminar las pensiones para quienes dependen de ellas para vivir. Galloway cuestiona que el dinero público se destine de la misma manera a personas con situaciones económicas muy diferentes. Su propuesta pasaría por establecer un determinado límite de patrimonio o ingresos a partir del cual un jubilado dejaría de recibir la prestación pública.

Scott Galloway finanzas / 5

El profesor estadounidense estima que una medida de este tipo podría afectar aproximadamente a entre un 10% y un 30% de los actuales beneficiarios. Se trataría, según su planteamiento, de personas con una posición económica suficientemente favorable como para prescindir de esos ingresos. El cambio supondría introducir un criterio relacionado con la riqueza personal dentro de un sistema que tradicionalmente tiene en cuenta las cotizaciones realizadas durante la vida laboral.

Uno de los argumentos que utiliza Galloway está relacionado con las diferencias económicas entre generaciones. Mientras una parte de los jubilados ha tenido décadas para acumular viviendas, ahorros y otros activos, muchos trabajadores jóvenes se encuentran con mayores dificultades para construir su propio patrimonio. Los elevados precios de la vivienda y el coste del alquiler son algunos de los principales obstáculos.

La situación genera una cuestión especialmente delicada: los trabajadores actuales tienen que contribuir al sistema de pensiones mientras intentan ahorrar para su propio futuro. Al mismo tiempo, deben afrontar gastos cada vez más elevados para acceder a una vivienda y formar un patrimonio. Galloway considera que transferir recursos hacia jubilados que ya disponen de una elevada riqueza puede dificultar todavía más ese proceso.

Una mujer mirando su pensión / 5

El problema afecta directamente a los sistemas de reparto, que utilizan las cotizaciones y los recursos generados por los trabajadores actuales para financiar las pensiones de quienes ya se han retirado. Si aumenta el número de beneficiarios mientras disminuye proporcionalmente la cantidad de trabajadores, mantener el equilibrio financiero se vuelve cada vez más complicado.

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La propuesta de Galloway abre así un debate que también puede trasladarse a países como España: ¿debería una persona con un patrimonio muy elevado seguir recibiendo una pensión pública por el simple hecho de haber cotizado durante su vida laboral? Aplicar un criterio de renta o riqueza permitiría concentrar los recursos en quienes realmente los necesitan, aunque también supondría modificar de forma profunda el funcionamiento tradicional de las pensiones. La cuestión, por tanto, queda sobre la mesa: ¿estaría dispuesto algún Gobierno a dar un paso tan controvertido?

Fuente: Sport