Paco, propietario de una chocolatería: "Hemos conseguido facturar 150.000 euros anuales con un solo producto"

Montar un negocio nunca es una decisión fácil de tomar, ya sea por las dificultades económicas del inicio o simplemente por mala suerte. Sin embargo, hay casos de empresarios que aprovechan su conocimiento empresarial para triunfar.

Paco es un buen ejemplo de ello. Este valenciano ya contaba con experiencia previa en el sector pastelero en Alcira (Valencia), por lo que decidió aprovecharla.

Asimismo, el empresario había viajado anteriormente a Colombia en los años 2006 y 2007, una decisión que lo anima a meterse de lleno en el negocio del chocolate.

Por ello, decide montar su chocolatería, bajo el nombre de Utopick. Esta idea inicia junto a su pareja Juana, de origen colombiano, que ya estaba familiarizada con el valor del cacao.

Una primera inversión 30.000 euros para la chocolatería

Todo este negocio comienza con una inversión inicial de 30.000 euros y la idea de crear un menú propio, basado en productos elaborados a base de cacao.

Hasta que no pasan tres años en la chocolatería es que no descubren la gran importancia del sector y las ganancias que este podría generar. Una vez que recurren a un buen asesoramiento financiero, se dan cuenta de que están perdiendo dinero.

La razón de ello eran unos precios demasiado bajos para sostener el resto de gastos, sobre todos los pagos de suministros energéticos y proveedores, donde se iban gran parte de los beneficios.

Por ello, deciden vender su chocolate en grandes empresas como El Corte Inglés, donde ofrecían sus productos a precios competitivos, sin superar los 5 euros.

Las dificultades del sector: subida de precios y reajustar los encargos

Ahora bien, una fecha clave para el negocio fue, sin duda, el año 2016. En este momento se dan cuenta de la gran capacidad que puede tener su negocio, ya que empiezan a recibir encargos de distintas partes de España, e incluso de otros países, como Suiza.

A día de hoy, la empresa trabaja con importadores de cacao, alineados con su forma de trabajar. De este modo, Paco puede controlar cuánto paga el agricultor, cuántos kilos se cargan y lo que su empresa paga por el producto.

Sin embargo, siempre puede haber épocas más complicadas para el negocio, como fue la subida de precios en el cacao. En concreto, asegura que solo en dos meses el precio de la materia prima se incrementó un 70%.

Esta subida se vería reflejada en sus precios: por ejemplo, las tabletas de chocolate de cinco euros subieron hasta los seis euros y medio.

Por otra parte, los encargos también suelen disminuir: si antes compraban una tonelada de cacao (1.000 kilos), ahora solo se encargan 250 kilos. En pocas palabras, "de comprar por toneladas a comprar por kilos"

Los costes y beneficios del sector chocolatero

Uno de los aspectos que más cuesta llevar a cabo es la producción, donde los costes pueden superar los 100.000 euros, sobre todo por la maquinaria que se necesita.

Además, si hablamos de beneficios, solo en el último año han vendido unas 10.000 cajas de bombetas de chocolate, uno de sus productos más populares. En este caso, cada unidad se cobra a 15 euros, por lo que la facturación solo con este producto habría alcanzado los 150.000 euros.

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En todo caso, el empresario admite que su mayor error habría sido "no tener capacidad de fijar un precio" desde un principio. Aún con ello, admite que el sector del chocolate puede ser un negocio muy rentable si sabes aprovechar las ventas y repartir los gastos de forma adecuada.