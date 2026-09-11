Oscar Pierre y Sacha Michaud estudian recomprar Glovo

El 31 de diciembre de 2021, pocos minutos antes de las campanadas, Glovo anunciaba que el gigante alemán del reparto Delivery Hero había ampliado su presencia en la compañía y se convertía en su principal accionista. La operación supuso que la ‘start-up’, una de las seis empresas nacidas en Catalunya con la consideración de ‘unicornio’ -valoración de mercado de más de 1.000 millones de euros-, dejó de tener una propiedad catalana.

Cinco años después, y tras no pocas vicisitudes, Oscar Pierre y Sacha Michaud, fundadores de la empresa de las mochilas amarillas, estudian recuperar el control de la empresa que fundaron en 2014. Según ha podido saber EL PERIÓDICO de fuentes del sector, los dos empresarios estudian fórmulas para llevar a cabo un ‘management buy out’ sobre una empresa en la que aún ejercen como directivos.

Las fuentes consultadas recuerdan que tras la reciente macrooperación de compra de Uber sobre Delivery Heroe, el nuevo comprador estaba forzado por razones de competencia a desprenderse de su operativa en cinco mercados (España, Portugal, Polonia, Rumanía y Moldavia), que fueron comprados por el fondo norteamericano SSW. Este fondo se comprometió al pago de cerca de 1.400 millones de euros por el negocio de esos cinco países y de otros nueve mercados.

Fue tras esta sucesión de compraventas cuando los dos fundadores de la tecnológica del Poblenou vieron su oportunidad, y fuentes del sector apuntan que Pierre y Michaud analizan presentar una oferta por los cinco citados mercados europeos.

Cabe recordar que Delivery Heroe perdió 782 millones de euros, pese a tener unos ingresos de más de 14.800 millones. No existen datos desagregados respecto a Glovo, pero en 2024 logró unos ingresos procedentes de la venta de alimentos de 280 millones de euros en España.

Consultado por este diario, Sacha Michaud ha manifestado que "muchos actores se están interesando por la operación" y que "el 'management buy out' podría ser una opción entre varias otras, pero actualmente es pronto para avanzar ningún escenario". "Ni Oscar Pierre ni yo mismo estamos liderando ninguna conversación en este sentido", ha añadido el empresario.

Este ‘management buy out’ supondría para Pierre y Michaud el regreso a la condición de propietarios de la empresa. Actualmente mantenían sus cargos como directivos (el primero ejerce como consejero delegado, mientras que el segundo es vicepresidente de relaciones institucionales) y fuentes del ecosistema de las empresas emergentes de la capital catalana apuntan que tenían la intención de seguir ejerciendo durante un año, aproximadamente hasta verano del 2027.

Las operaciones en que los ejecutivos se lanzan a apropiarse de la empresa no es frecuente en la economía española, aunque existe un caso bien conocido, como es la recompra que llevó a cabo Carlos Colomer sobre el negocio de productos de peluquería profesional de Revlon, que él dirigía, en el año 2000.

Oscar Pierre (izquierda) y Sacha Michaud, fundadores de Glovo, en una imagen de archivo. / RICARD CUGAT

Si Pierre y Michaud llegaran a recomprar Glovo, romperían una inercia que se ha producido en los últimos tiempos con la pérdida de la propiedad de múltiples empresas catalanas, en operaciones que han supuesto el adiós a la propiedad de compañías como Celsa, Cirsa, Panrico, Chupa Chups, Palex, Miquel Alimentació, Titan, Pronovias, Codorníu, Freixenet o Pastas Gallo. En los despachos de poder económico esta tendencia genera preocupación y la adquisición de Glovo sería recibida como una buena noticia.

Un problema de escala

Las fuentes consultadas por este diario han expresado una cierta sorpresa ante el intento de Pierre y Michaud de recuperar el control de Glovo por tres razones: en primer lugar, Glovo nunca ha generado beneficios. En segundo lugar, en el sector se entendía que ser rentable en un mercado con competidores globales es muy difícil y requiere de una cierta escala. En tercer lugar, por los históricos problemas de Glovo con la justicia española a causa de su relación laboral con sus repartidores.

Una cadena de litigios que, por el momento, ha provocado que la compañía de las mochilas amarillas haya pagado o consignado judicialmente 528 millones de euros por sanciones impuestas por la Inspección de Trabajo. Cifra que, según recoge el último informe financiero de Delivery Hero, podría elevarse hasta los 860 millones de euros.

Desde hace casi tres años un juzgado de Barcelona investiga si existen indicios suficientes para juzgar al consejero delegado de Glovo por desoír durante años los requerimientos de la autoridad laboral y antes de acabar el mes de septiembre el juez podría tomar la decisión definitiva al respecto.

A pesar de ello y de la discreción que han mantenido a lo largo de estos años, Pierre y Michaud gozan de un sólido reconocimiento en círculos empresariales por su labor al frente de la compañía. Glovo siempre ha tenido su sede en Barcelona y fue pionera en un ecosistema que ha llevado a la capital catalana a ser una de las ciudades de Europa más dinámicas en el campo de las empresas emergentes y un importante polo de atracción de departamentos tecnológicos de multinacionales de todo el mundo.