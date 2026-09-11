Incapacidad permanente
Un celador consigue la incapacidad permanente total al demostrar que sus dolencias físicas le impiden realizar las tareas de su puesto
El Juzgado de lo Social ha reconocido el derecho del trabajador a recibir una pensión del 55% de su base reguladora tras demostrar la incompatibilidad de sus dolencias físicas con su puesto
Incapacidad permanente con 49 años: la Justicia reconoce la pensión a un trabajador después de que la Seguridad Social se la negara
El antiguo celador de un hospital ha conseguido cobrar una pensión por incapacidad permanente después de varios años trabajando en el sector. En este caso, el trabajador padecía dolores causados por su actividad laboral, comenzando por la zona lumbar hasta llegar a las rodillas.
Una vez que acudió a los expertos médicos, Ramón recibiría un diagnóstico de discopatía lumbar, junto a varias hernias discales y gonartrosis en ambas rodillas.
Todas estas dolencias le harían más difícil soportar la carga física de su trabajo. En vista de ello, decidió solicitar la incapacidad temporal para iniciar los tratamientos y rehabilitación.
El celador solicita la incapacidad permanente sin éxito
Más adelante, como su situación médica no mejoraba y no podría realizar sus actividades habituales en el trabajo, decidió solicitar la incapacidad permanente total. En pocas palabras, con este grado de incapacidad no puede seguir en su puesto de trabajo, aunque podría dedicarse a otra profesión.
Sin embargo, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) rechazó su solicitud, por lo que celador decidió recurrir esta situación. La estrategia a seguir por su equipo de abogados era simple: mostrar las obligaciones diarias de un celador y su incompatibilidad con el diagnóstico de Ramón.
Todas estas tareas requerían un gran esfuerzo físico, por ello, no podría realizarlas con sus dolencias. Por ello, el recurso a la sentencia fue casi inmediato.
El trabajador asegura que no puede volver a su empleo habitual
En este recurso adjuntaron diferentes informes médicos de Ramón y aseguraron que este no podía volver a su trabajo. Aunque la respuesta volvió a ser un no.
Como última opción, la defensa presentaría una demanda ante el Juzgado de lo Social, señalando que aunque este hombre podía seguir trabajando, "eso no significaba que pudiera seguir siendo celador".
La jueza encargada del caso, tras analizar las capacidades y dificultades del celador, decidió concederle la incapacidad permanente total. Con todo ello, el trabajador recibiría una pensión del 55% de la base reguladora, junto a la posibilidad de encontrar un trabajo adaptado a su diagnóstico médico.
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