Alan deja Barcelona para vivir en una casa cueva en Granada: "Es mucho mejor que cualquier piso o casa"

Se calcula que en Guadix, ciudad granadina, hay unas 2.000 casas cueva. Unas peculiares viviendas subterráneas en los vertientes naturales de los cerros que, por sus características, son capaces de mantener una temperatura constante entre 18 y 20 grados durante todo el año.

En una de estas atípicas viviendas vive Alan, que dejó Barcelona para instalarse en una casa cueva y, tras ocho meses, tiene claro que "es mucho mejor que cualquier piso o casa en la que puedas estar", tal como le cuenta al youtuber Diego Revuelta, que se dedica a grabar reportajes sobre cómo y dónde vive la gente alrededor del mundo.

Dormir con nórdico en agosto

Dormir con un nórdico en agosto, cultivar tomates junto a casa y acostarse sin escuchar ningún ruido son algunas de las ventajas que ha encontrado Alan a su nueva vivienda. "Me surgió la oportunidad de trabajar como arquitecto aquí en Granada", relata. La vivienda pertenece a su hermano y estar cerca de su familia facilitó la decisión: "Tengo aquí familia que me apoya y me dijeron: 'Vente, ahí tienes la cueva para ti'".

Alan, viviendo en una casa cueva en Guadix, Granada / Youtube

Al preguntarle qué es lo mejor de la experiencia, responde sin dudar que es "la tranquilidad. Aquí no hay ningún ruido", destaca.

Durante la visita, grabada en agosto, Alan enseña la cocina, el baño, un salón con televisión y sofá y las habitaciones. Calcula que la vivienda tiene entre 50 y 60 metros cuadrados.

Uno de los detalles que destaca es la temperatura interior. Mientras fuera aprieta el calor, él duerme tapado. En el dormitorio también muestra un extractor que utiliza por las mañanas para renovar el aire después de la noche.

"Hay veces que si no tienes que madrugar al día siguiente y no te pones el despertador, te despiertas y no sabes qué hora es", explica.

El cambio que tuvo que hacer para no agobiarse

Cierto es que su dormitorio no tiene ventanas, algo que aunque para dormir no le importe demasiado, sí que le condiciona al pasar horas con el ordenador. "Estoy todos los días ahí encerrado. Me empecé a agobiar", recuerda. Así, decidió trasladar su espacio de trabajo al luminoso comedor.

Fuera de la vivienda, destaca el contacto con los campos que rodean la casa y el huerto de su hermano, a quien siempre que puede le echa una mano. "La tranquilidad es otro mundo", resume.

Alquiler por unos 300 euros

Alan también habla del precio de la vivienda en la zona. Según sus estimaciones, es posible encontrar cuevas de alquiler por unos 300 euros, y calcula que una como la suya podría rondar los 400 euros mensuales, un precio que compara con un piso en Castelldefels que, con los mismos metros cuadrados, le costaría algo más de 1.000 euros, expone. También explica que el precio de compra de una casa cueva bien reformada puede llegar a costar unos 300.000 euros.

Al compararlas con un piso de 60 metros cuadrados en Castelldefels, sitúa el coste en «mil y pico».

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Cuando Revuelta le pregunta si está feliz, responde: "Mucho. La verdad que sí". Y ante la posibilidad de cambiar de vivienda, precisa que "la cambiaría por alguna de las que hay que están mejor". Pero seguiría siendo una cueva.