La adaptación de Ivan en una antigua casa rural en los Montes Cárpatos de Ucrania: "Siempre hay mucho trabajo en la tierra, pero es agradable ver cómo todo cobra vida poco a poco"
El joven celebra cada pequeño avance en su remota aldea: "Cada paso de este tipo hace la vida más cómoda y agradable"
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Todos ansiamos la libertad, pero muchas veces no estamos preparados para pagar su precio. Estar anclados a familiares, a trabajos y a la rutina hace que siempre tengamos impedimentos para empezar a perseguir nuestros sueños. Ivan dejó atrás todas esas inquietudes para empezar a construir su nueva vida en medio de las montañas.
Todo esto queda registrado en su canal de YouTube 'Life in the Mountains of Young Boy', en el que cuenta con más de 110.000 suscriptores a finales de agosto. En este canal, Ivan se dedica a documentar su día a día siendo un chico joven que habita en los Montes Cárpatos, concretamente la zona de Ucrania.
En uno de sus vídeos más virales, Ivan intenta mostrar todas las tareas que tiene que realizar cada día en su remota aldea. Para empezar la jornada, el joven construye un pequeño invernadero para los futuros frutos y verduras que planea cultivar, junto a su hermano: "Es un proyecto interesante y útil que ayudará a las plantas a crecer y desarrollarse mejor".
Compras importantes
Después de una dura jornada de trabajo bajo el sol, Ivan se dispone a hacer unas compras importantes: "Salgo a hacer unas compras importantes: una lavadora y sillas nuevas. Las sillas harán que mi zona de descanso sea más cómoda y acogedora, y la lavadora será un paso más para organizar mi vida".
Tras realizar las compras, se pone manos a la obra con una construcción vital para su vida autosuficiente: el suministro de agua. "Es difícil imaginar una vida cómoda sin agua, así que esta fue una de las tareas principales del día", expone mientras continúa trabajando bajo el sol.
Descubrimiento en el ático
En medio de esta tarea, Ivan descubre algunas cosas útiles en el ático: "Decidí echar un vistazo al ático, donde me esperaban verdaderos hallazgos. Entre las cosas antiguas, encontré fotografías, artículos del hogar y un barril grande. Decidí usarlo para almacenar agua y así tener reservas para las necesidades domésticas en el futuro".
Además, dedicó un tiempo a su huerto: "Mientras el barril se llenaba, no perdí el tiempo y fui al huerto. Allí comencé a quitar las malas hierbas de los rábanos y continué con las labores de temporada para plantar tomates y pimientos dulces. Siempre hay mucho trabajo en la tierra, pero es agradable ver cómo todo cobra vida y gana fuerza poco a poco".
Probar su nueva lavadora
Volviendo al cubo de agua que encontró, lo usó para probar su nueva lavadora. "Cuando se hubo acumulado suficiente agua, llegó el momento de probar la lavadora. La conecté y puse en marcha el primer lavado. Para mí, fue un acontecimiento importante, ya que cada paso de este tipo hace la vida más cómoda y agradable", explica.
Finalmente y, tras un largo día ajetreado y lleno de duras tareas, Ivan decide darse un gran gusto con una cena deliciosa: "El menú incluía shawarma casero, preparado al aire libre. Como aún no tengo barbacoa, tuve que buscar una solución y preparar yo mismo un lugar para cocinar. El proceso resultó interesante y el resultado superó mis expectativas. El shawarma quedó jugoso, aromático y muy sabroso. ¿Qué hay mejor que disfrutar de una cena al aire libre después de un día productivo?".
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