VISA confirma el auge de las tarjetas de criptomonedas: los pagos con ‘stablecoins’ crecen casi un 200% en un año

El uso de las tarjetas vinculadas a criptomonedas y stablecoins está acelerando con fuerza a escala mundial. Así lo constata VISA, que asegura en un estudio que el volumen de pagos de estos programas creció casi un 200% interanual durante su segundo trimestre fiscal de 2026.

La compañía contabiliza ya más de 160 programas de tarjetas vinculadas a stablecoins activos en todo el mundo, una cifra que refleja cómo los activos digitales están tratando de dar el salto desde las plataformas de inversión y los mercados cripto hacia los pagos cotidianos.

El movimiento no se limita al número de tarjetas. VISA señala que el volumen de liquidación con stablecoins ha superado recientemente un ritmo anualizado de 20.000 millones de dólares, más de 15 veces por encima del nivel registrado un año antes. Es precisamente este dato el que muestra la dimensión que está adquiriendo el uso de las criptomonedas estables dentro de las infraestructuras de pagos.

¿Qué son las stablecoins?

Las stablecoins son criptomonedas diseñadas para mantener un valor estable, normalmente vinculadas a una moneda tradicional como el dólar. A diferencia de activos como el bitcoin, cuyo precio puede cambiar mucho en poco tiempo, estas monedas digitales buscan reducir esa volatilidad y facilitar su utilización en pagos y transferencias.

Su funcionamiento permite que el usuario mantenga dinero en formato digital dentro de una cartera de criptomonedas y pueda utilizarlo para realizar operaciones. En el caso de las tarjetas vinculadas a stablecoins, el saldo digital puede utilizarse en comercios que aceptan VISA, de modo que la criptomoneda queda conectada con los sistemas de pago tradicionales.

Del cripto al pago cotidiano

Las tarjetas vinculadas a stablecoins permiten que un usuario tenga sus activos digitales en una cartera y los utilice para realizar compras en establecimientos que acepten VISA. El consumidor paga con la tarjeta y el sistema se encarga de convertir los activos digitales necesarios para completar la operación, mientras el comercio recibe el pago en moneda tradicional.

De esta manera, el establecimiento no necesita modificar su operativa para aceptar directamente criptomonedas. VISA explica que sus tarjetas vinculadas a stablecoins permiten gastar estos activos en más de 175 millones de establecimientos de su red mundial.

Las tarjetas cripto siguen en aumento

El crecimiento observado en 2026 prolonga además una tendencia que ya se había acelerado durante 2025. Según datos publicados por el Visa Economic Empowerment Institute, las tarjetas cripto procesaron aproximadamente 5.200 millones de dólares en volumen durante 2025, un 319% más que un año antes.

La propia VISA observa una recuperación de la actividad de las tarjetas cripto después del desplome registrado durante el denominado crypto winter (criptoinvierno, un período prolongado de mercado bajista en el sector de las criptomonedas). El volumen volvió a crecer desde 2024 y, a finales de 2025, se aproximaba a los máximos registrados anteriormente.

El dato resulta especialmente relevante porque las stablecoins, criptomonedas que, como decimos, están diseñadas para mantener un valor estable respecto a otro activo, están adquiriendo un papel cada vez mayor en las infraestructuras de pagos.

VISA considera que estas monedas digitales pueden facilitar operaciones internacionales y conectar las carteras digitales con los sistemas tradicionales. De hecho, la compañía ya permite a determinados emisores liquidar directamente con VISA mediante stablecoins, incluyendo operaciones los siete días de la semana.

El movimiento también está modificando las necesidades financieras de las empresas que operan estas tarjetas. VISA explica que estos programas necesitan financiar diariamente sus obligaciones de liquidación antes de recibir el dinero de los usuarios. Para facilitarlo, la compañía está trabajando con estructuras de financiación basadas en tecnología blockchain y préstamos onchain.

El resultado es una industria que empieza a ir más allá de la mera inversión en criptomonedas. Las stablecoins están buscando convertirse en una infraestructura para mover y gastar dinero, mientras las tarjetas sirven de puente entre las carteras digitales y los pagos convencionales.

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Para VISA, el siguiente paso será precisamente ampliar esa red. La compañía considera que el crecimiento de estos programas puede llevar los activos digitales a un terreno mucho más cotidiano: pagar con una tarjeta en cualquier comercio, aunque el dinero que haya detrás de la operación proceda originalmente de una cartera de criptomonedas.